Cuốn hộ chiếu quyền lực nhất thế giới 2026: Đi 192 quốc gia không cần xin visa

Cuốn hộ chiếu không chỉ là một tài liệu định danh cá nhân mà còn là chiếc "chìa khóa" quyết định giới hạn địa lý của mỗi công dân trên toàn cầu. Khả năng tự do di chuyển qua các đường biên giới mà không bị rào cản bởi thủ tục thị thực phức tạp chính là thước đo xác thực nhất cho sức mạnh của một cuốn hộ chiếu.

Bước sang năm 2026, bản đồ quyền lực di chuyển toàn cầu tiếp tục chứng kiến sự thống trị của các quốc gia châu Á, đi kèm với những biến động đầy thú vị. Theo báo cáo mới nhất năm 2026 của Henley Passport Index - bảng xếp hạng uy tín dựa trên dữ liệu độc quyền từ Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA) - Singapore tiếp tục vững vàng ở vị trí số một toàn cầu. Những công dân sở hữu cuốn sổ thông hành màu đỏ mang biểu tượng quốc huy sư tử và hổ có đặc quyền nhập cảnh vào 192 trên tổng số 227 quốc gia và vùng lãnh thổ mà không cần xin visa trước.

Hộ chiếu của Singapore được xếp hạng đứng đầu theo Henley Passport Index

Đây là năm thứ ba liên tiếp Đảo quốc Sư tử duy trì được ngôi vương này, khẳng định vị thế ngoại giao vững chắc và chính sách hộ chiếu cực kỳ hiệu quả. Theo sát Singapore ở vị trí á quân là hai đại diện khác cũng đến từ châu Á: Nhật Bản và Hàn Quốc . Cả hai quốc gia này đồng hạng hai, mang đến cho công dân của họ đặc quyền tự do bước qua cánh cửa của 188 điểm đến quốc tế. Sự trỗi dậy mạnh mẽ nhất trong nhóm dẫn đầu phải kể đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) khi liên tục thăng hạng nhờ chiến lược mở rộng quan hệ ngoại giao song phương đầy khôn khéo trong suốt thập kỷ qua.

Xếp hạng Quốc gia sở hữu hộ chiếu Số điểm đến miễn thị thực 1 Singapore 192 2 Nhật Bản, Hàn Quốc 188 3 Đan Mạch, Luxembourg, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ 186 4 Áo, Bỉ, Pháp, Đức, Hà Lan, Ý... 185

Người sở hữu hộ chiếu Singapore ó đặc quyền nhập cảnh vào 192 trên tổng số 227 quốc gia và vùng lãnh thổ mà không cần xin visa trước

Quyền lực của một cuốn hộ chiếu không chỉ dừng lại ở những chuyến đi du lịch thuận tiện mà còn mang lại những lợi ích khổng lồ về kinh tế và vị thế cá nhân. Việc sở hữu một tấm hộ chiếu "mạnh" giúp loại bỏ hoàn toàn khoảng thời gian chờ đợi mệt mỏi, các rào cản hành chính rườm rà và những khoản chi phí đắt đỏ liên quan đến việc xin cấp thị thực. Nó cho phép các doanh nhân nhanh chóng nắm bắt cơ hội giao thương xuyên biên giới chỉ bằng một tấm vé máy bay đặt sát giờ.

Hơn thế nữa, số lượng điểm đến miễn thị thực còn là tấm gương phản chiếu mức độ tin cậy của cộng đồng quốc tế dành cho quốc gia đó. Một tấm hộ chiếu có tính thanh khoản cao chứng tỏ quốc gia phát hành có nền tảng kinh tế ổn định, hệ thống an ninh chặt chẽ và công dân của họ ít có nguy cơ cư trú bất hợp pháp tại các quốc gia sở tại.

Không phải ngẫu nhiên mà cuốn hộ chiếu của Singapore, Nhật Bản hay Hàn Quốc lại được sự nể trọng lớn đến vậy trên trường quốc tế. Các quốc gia này luôn duy trì một môi trường sống an toàn với tỉ lệ tội phạm thấp và chính sách đối ngoại trung lập, cởi mở. Họ tích cực tham gia ký kết các hiệp định thương mại và ngoại giao đa phương, xây dựng niềm tin sâu sắc với các đối tác toàn cầu. Khi một quốc gia cho thấy khả năng quản lý công dân xuất sắc và nền kinh tế đủ sức giữ chân người dân ở lại làm việc, các nước khác sẽ sẵn sàng mở rộng cửa chào đón mà không cần các biện pháp kiểm soát an ninh gắt gao.

Giữa bức tranh toàn cảnh mang tính cạnh tranh cao, cuốn hộ chiếu của Việt Nam cũng đang từng bước cải thiện vị thế của mình. Trong năm 2026, hộ chiếu Việt Nam được xếp hạng 86 toàn cầu. Người mang quốc tịch Việt Nam hiện có thể nhập cảnh vào 49 điểm đến mà không cần xin visa trước hoặc chỉ cần xin visa cấp tại cửa khẩu (visa on arrival).

Một điểm đáng mừng là so với thời điểm cuối năm 2025, thứ hạng của Việt Nam đã tăng 4 bậc. Mặc dù con số 49 điểm đến vẫn còn khiêm tốn so với nhóm dẫn đầu, nhưng sự thăng hạng này là một tín hiệu tích cực phản ánh nỗ lực ngoại giao của chính phủ nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân giao thương và du lịch quốc tế. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế trong nước và các chính sách thắt chặt an ninh xuất nhập cảnh, hộ chiếu Việt Nam được kỳ vọng sẽ còn tiếp tục vươn lên những vị trí cao hơn trong tương lai gần.