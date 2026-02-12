Cuối năm "bung xõa" tiệc tất niên, nam giới đi khám bệnh tình dục gia tăng: Bác sĩ cảnh báo "nóng" tới 15.000 bệnh nhân

Mới đây, ThS.BS Phạm Minh Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội, đã tiếp nhận một trường hợp khiến không ít người trẻ phải giật mình nhìn lại cách bảo vệ sức khỏe tình dục của bản thân.

Bệnh nhân là anh Trần Anh T (27 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội), đến khám trong trạng thái lo lắng, hoang mang sau một lần quan hệ tình dục không an toàn.

Theo lời kể, chỉ 5 ngày sau bữa tiệc tất niên của công ty, trong lúc quá chén và thiếu kiểm soát, anh T đã quan hệ với một người mới quen mà không sử dụng bao cao su. Khoảng 3–4 ngày sau, cơ thể bắt đầu phát tín hiệu “báo động”: cảm giác nóng rát dọc niệu đạo, tiểu buốt, và đặc biệt là vào buổi sáng xuất hiện một giọt dịch mủ màu trắng đục ở đầu "cậu nhỏ".

Anh T đã tức tốc đến gặp bác sĩ. Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành nhuộm soi dịch niệu đạo và làm xét nghiệm PCR. Kết quả cho thấy anh T dương tính với vi khuẩn lậu (Neisseria gonorrhoeae). Đây là một trong những bệnh lây truyền qua đường tình dục (STDs) phổ biến, có thời gian ủ bệnh ngắn, thường chỉ từ 2 đến 7 ngày.

Bác sĩ Ngọc đang thăm khám cho một trường hợp bệnh nhân

Bác sĩ Ngọc cho biết, rất may bệnh nhân đến khám ở giai đoạn cấp tính nên việc điều trị tương đối thuận lợi. Phác đồ kháng sinh đặc hiệu được áp dụng ngay lập tức và các triệu chứng lâm sàng giảm rõ rệt sau 24–48 giờ.

Nếu để muộn, bệnh có thể chuyển sang giai đoạn mạn tính, gây biến chứng như viêm mào tinh hoàn, viêm tuyến tiền liệt, hẹp niệu đạo, thậm chí ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Gia tăng nam giới khám bệnh tình dục cận Tết

Theo ghi nhận tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, thời gian trước Tết Nguyên đán số lượng nam giới đi khám tăng với mức trung bình khoảng 25 - 35%.

Trong đó, ba nhóm bệnh lý chính là nhiễm khuẩn đường tiết niệu và bệnh lây truyền qua đường tình dục (STIs) - phổ biến nhất là lậu, sùi mào gà, Chlamydia và Herpes sinh dục; rối loạn chức năng tình dục - phổ biến rối loạn cương dương và xuất tinh sớm.

Ngoài ra, trong những tháng cuối năm, tình trạng viêm nhiễm thứ phát tăng do vệ sinh kém trong các chuyến đi dài hoặc thói quen nhịn tiểu, cùng với việc tiêu thụ quá mức thực phẩm cay nóng và rượu bia gây kích ứng niêm mạc đường niệu.

Tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, năm vừa qua, số lượt khám vì các bệnh STIs lên tới khoảng 15.000.

Đáng chú ý, xu hướng nhiễm HPV gia tăng rõ rệt ở nam giới, trong đó riêng sùi mào gà (bệnh lý liên quan trực tiếp đến HPV) chiếm khoảng 13.000 lượt khám trong năm, tương đương hơn 10.000 bệnh nhân.

Trao đổi với báo Tuổi Trẻ, bác sĩ Trịnh Minh Trang - phụ trách phòng khám chuyên đề các bệnh lây truyền qua đường tình dục, Bệnh viện Da liễu Trung ương - cho biết, HPV là một nhóm vi rút rất phổ biến, chủ yếu lây qua tiếp xúc da và niêm mạc khi quan hệ tình dục.

Không chỉ quan hệ sinh dục truyền thống, mà quan hệ hậu môn và quan hệ bằng miệng đều có thể là con đường lây nhiễm.

So với trước đây, lứa tuổi nhiễm HPV đang có xu hướng trẻ hóa.

"Chúng tôi đã tiếp nhận những trường hợp dưới 15 tuổi đến khám vì nhiễm HPV. Một phần do các bạn trẻ tiếp cận y tế sớm hơn, nhưng điều này cũng phản ánh thực tế hoạt động tình dục bắt đầu ở độ tuổi ngày càng sớm", bác sĩ Trang nói.

Chủ động bảo vệ sức khỏe sinh sản

Theo bác sĩ Ngọc, việc sử dụng rượu bia trong các buổi tiệc khiến nhiều người giảm khả năng kiểm soát hành vi, dễ dẫn đến quan hệ tình dục bộc phát và không sử dụng biện pháp bảo vệ.

Nhiều nam giới chia sẻ cuối năm "bung xõa" tiệc tất niên, ham vui tới mức vượt giới hạn, quan hệ không an toàn nên mắc bệnh

Trong quá trình thăm khám, bác sĩ đã tiếp nhận khá nhiều trường hợp nam giới được chẩn đoán nhiễm bệnh lây qua đường tình dục chia sẻ có sử dụng rượu trước đó. Đa phần bệnh nhân chia sẻ cuối năm "bung xõa", ham vui tới mức vượt giới hạn, quan hệ không an toàn.

Bác sĩ Ngọc khuyến cáo để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, nam giới cần tuân thủ các nguyên tắc dự phòng như sử dụng bao cao su. Đây vẫn là "tiêu chuẩn vàng" giúp ngăn ngừa đến 98% nguy cơ lây nhiễm phần lớn các bệnh STIs.

Lưu ý kiểm tra hạn sử dụng và bảo quản đúng cách (tránh để trong ví quá lâu dưới nhiệt độ cao).

Bên cạnh đó, nam giới cần vệ sinh vùng kín bằng nước sạch hoặc dung dịch chuyên dụng cho nam giới giúp loại bỏ các tác nhân gây bệnh bám dính bên ngoài, giảm tải lượng vi khuẩn.

Nếu chưa tiêm chủng dự phòng, nam giới (đặc biệt dưới 26 tuổi) nên cân nhắc tiêm vắc xin HPV để phòng ngừa sùi mào gà và ung thư dương vật, cũng như vắc xin viêm gan B.

Trong trường hợp xảy ra quan hệ không an toàn với đối tượng có nguy cơ cao, cần liên hệ cơ sở y tế chuyên khoa trong vòng "72 giờ vàng" để được tư vấn sử dụng thuốc dự phòng lây nhiễm HIV.

Đồng thời thực hiện xét nghiệm sàng lọc STIs ngay khi có dấu hiệu nghi ngờ.