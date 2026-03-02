Cuối cùng cũng tìm ra môn thể thao CỰC TỐT cho "chuyện ấy"! Cứ mỗi phút tập lại giúp cải thiện rõ rệt

Nhiều người nghĩ chạy bộ chỉ để giảm cân hoặc tốt cho tim. Nhưng các nghiên cứu tim mạch và tiết niệu cho thấy đây còn là một "trợ thủ" mạnh mẽ cho "chuyện ấy".

Theo phân tích đăng trên American Journal of Cardiology , khả năng vận động trên máy chạy bộ có liên quan chặt chẽ tới thời gian quan hệ. Dữ liệu cho thấy: mỗi phút cải thiện sức bền chạy bộ hằng ngày có thể tương ứng với việc tăng thêm khoảng 2 đến 3 phút duy trì quan hệ. Đương nhiên, chạy bộ ngoài trời có tác dụng tương đương, thậm chí tốt hơn nếu môi trường trong lành.

Ảnh minh hoạ

Tại sao chạy bộ lại tốt cho "chuyện ấy" ở nam giới?

Trong chương trình sức khoẻ Health 2.0, các bác sĩ tiết niệu Đài Loan (Trung Quốc) Chen Wei-chieh và Luo Shih-hsiu chỉ ra rằng chạy bộ giúp cải thiện chức năng tình dục ở cả nam và nữ. Tuy nhiên, mạnh mẽ hơn ở nam giới.

Đây là 4 lý do:

1. Cương dương phụ thuộc vào hệ tim mạch

Theo bác sĩ Luo Shih-hsiu, dương vật cương là kết quả của máu dồn vào thể hang. Nếu tim yếu hoặc mạch máu kém đàn hồi, lượng máu đến vùng chậu giảm, dẫn đến cương không đủ mạnh hoặc nhanh "xìu". Chạy bộ giúp cải thiện lưu thông máu, tăng độ đàn hồi thành mạch, từ đó hỗ trợ khả năng cương bền vững hơn. Nam giới ít vận động có nguy cơ rối loạn cương dương cao hơn rõ rệt so với người tập luyện thường xuyên.

2. Tăng testosterone tự nhiên

Bác sĩ tiết niệu Chen Wei-chieh cho biết tập aerobic như chạy bộ có thể làm tăng testosterone khoảng 20 phút sau vận động. Testosterone quyết định ham muốn, độ cứng và sức bền trong "chuyện ấy". Khi duy trì tập luyện đều, mức hormone nền ổn định hơn, phong độ cũng được cải thiện lâu dài.

3. Tăng sức bền cơ và khả năng kiểm soát

Ảnh minh hoạ

Chạy bộ tăng sức mạnh cơ đùi, hông và cơ lõi, những nhóm cơ tham gia trực tiếp khi quan hệ. Khi cơ khỏe và bền, bạn ít mệt hơn, duy trì nhịp độ ổn định hơn. Việc luyện nhịp thở khi chạy cũng giúp kiểm soát hô hấp và nhịp tim tốt hơn, gián tiếp hỗ trợ kiểm soát xuất tinh cho nam giới trong "chuyện ấy".

4. Giảm stress, cải thiện tâm lý

Căng thẳng làm tăng cortisol và ức chế testosterone. Chạy bộ kích thích tiết endorphin, giảm lo âu, cải thiện tâm trạng và tăng sự tự tin. Tâm lý ổn định là yếu tố nền tảng cho chất lượng "chuyện ấy".

Chạy bộ thế nào tốt nhất cho "chuyện ấy"?

Như đã nói, mỗi phút chạy bộ có thể giúp nam giới kéo dài 2 - 3 phút thời gian quan hệ. Nhưng chạy cũng phải đúng cách và hiểu đúng về con số này rất quan trọng.

Không phải hôm nay chạy 5 phút thì tối nay kéo dài thêm 10 phút. Ý nghĩa ở đây là hiệu quả tích lũy. Mỗi phút nâng cao thể lực tim mạch mỗi ngày sẽ dần chuyển hóa thành sức bền sinh lý theo thời gian. Khi duy trì đều đặn nhiều tuần, thay đổi mới rõ rệt.

Đặc biệt là cách chạy bộ. Thời gian lý tưởng là khoảng 20 - 30 phút mỗi ngày, ít nhất 3 buổi mỗi tuần. Cường độ nên ở mức trung bình, tức là bạn vẫn có thể nói chuyện ngắt quãng khi chạy nhưng không quá thoải mái. Không cần chạy quá nhanh hay quá sức vì tập cường độ quá cao kéo dài có thể làm tăng cortisol, phản tác dụng. Sau 6 - 8 tuần duy trì đều đặn, hệ tim mạch và hormone mới có sự cải thiện rõ rệt.

Ảnh minh hoạ

Ngoài chạy bộ, bơi lội, đạp xe, tập tạ vừa phải và bài tập Kegel cũng hỗ trợ tốt cho "chuyện ấy" nhờ cải thiện tim mạch và cơ sàn chậu.

Tóm lại, mỗi phút đầu tư cho chạy bộ hằng ngày là mỗi phút bạn tích lũy cho sức bền và phong độ lâu dài. Không có "bí kíp cấp tốc", nhưng có một con đường rất rõ ràng: vận động đều đặn.

Nguồn và ảnh: HK01, Family Doctor



