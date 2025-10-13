Cưới 3 năm vẫn chưa có con, đi khám mới biết "chưa từng một lần"...

Theo chia sẻ của bác sĩ sản phụ khoa Trương Cảnh Toàn trong chương trình “Bác sĩ thật là lợi hại” (Đài Loan, Trung Quốc), cặp đôi ngoài 30 tuổi này đã lặn lội từ xa lên thành phố để khám vô sinh. Khi tiến hành siêu âm đầu dò, người vợ lập tức kêu đau dữ dội và xin bác sĩ “cho chuẩn bị tinh thần một chút”.

Lúc này, người chồng mới ngượng ngùng thừa nhận: “Vì cô ấy đau nên ba năm nay… chưa lần nào làm được cả”. Nghe vậy, bác sĩ chỉ biết thở dài: “Chưa từng quan hệ thì làm sao mà có thai được”.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán đây là trường hợp rối loạn chức năng tình dục do yếu tố tâm lý - tức là người vợ bị co thắt cơ âm đạo vì sợ đau, dẫn đến không thể thực hiện quan hệ trọn vẹn. Để giúp họ vượt qua rào cản này, bác sĩ đã áp dụng nhiều biện pháp cho người vợ dùng thuốc gây tê nhẹ để giảm đau , kê thuốc hỗ trợ sinh lý cho người chồng , đồng thời hướng dẫn cả hai thư giãn, tạo không khí thoải mái khi gần gũi, thậm chí có thể “nhấm nháp chút rượu” để dễ cởi mở hơn.

Ba tháng sau, tin vui đến, người vợ đã mang thai, kết thúc ba năm căng thẳng vì chuyện con cái.

Bác sĩ Trương nhấn mạnh, không phải trường hợp vô sinh nào cũng bắt nguồn từ vấn đề sinh lý. Tâm lý sợ hãi, áp lực, thiếu kinh nghiệm hoặc vợ chồng thiếu trao đổi cũng có thể khiến “chuyện ấy” gặp trục trặc, kéo theo khó thụ thai. Quan trọng nhất là phải cởi mở chia sẻ, cùng tìm giải pháp , đừng để những hiểu lầm và e ngại phá vỡ hạnh phúc hôn nhân.

Nguồn và ảnh: ETToday