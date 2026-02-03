Cuộc sống của danh ca Khánh Ly tại Mỹ sau 1 năm bị đột quỵ

Mới đây, một người bạn của danh ca Khánh Ly đã chia sẻ một số hình ảnh tới thăm nhà danh ca Khánh Ly dịp cuối năm.



Khánh Ly tuổi 81

Có thể thấy, sau trận đột quỵ cách đây gần 1 năm, danh ca Khánh Ly giờ đã khỏe khoắn trở lại. Nhìn thần sắc của bà khá tốt. Dáng ngồi của bà vẫn đầy thần thái.

Được biết, sau khi chồng qua đời, nữ danh ca sống cùng con gái trong một căn nhà vườn tại Mỹ. Bà tự tay chăm chút khu vườn của mình và thường ra đây ngồi ngắm cảnh, suy ngẫm.

Trong vườn, danh ca Khánh Ly cũng trồng một cây đào to để nhớ về cái Tết Hà Nội se lạnh. Nữ danh ca còn dẫn bạn ra vườn chơi và chỉ cách hái quả trên cây cao. Bà thậm chí còn tự tay cầm gậy khều trái cho bạn.

Trong vườn nhà Khánh Ly trồng rất nhiều loại cây khác nhau, cây nào cũng tươi tốt, sai trĩu quả. Được biết, khu vườn này là nơi bà thường tiếp đón các văn nghệ sĩ tới chơi trong suốt hơn 30 năm qua.

Trong khu vườn còn có một tấm đá in đôi chân của Khánh Ly kèm theo dòng chữ ghi tên bà, khiến ai cũng ấn tượng.



Hiện tại, Khánh Ly đã ở tuổi 81. Sau trận đột quỵ cách đây gần 1 năm, nữ danh ca gần như không nhận show đi hát, chỉ ở nhà sống một cuộc sống an nhiên tuổi già. Bà sống kín đáo, tách biệt truyền thông. Chỉ thi thoảng khán giả mới thấy hình ảnh của bà qua những người bạn.

Được biết, vào ngày 1/3 năm trước khi đang ở nhà cùng con gái, nữ danh ca đã đánh rơi thiết bị rồi nằm bất động nên con gái nhanh chóng đưa bà vào bệnh viện cấp cứu.

Ở bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán Khánh Ly bị đột quỵ do nghẽn mạch máu não, phải điều trị bằng thuốc. Ngày 5/3, bà xuất viện nhưng sức khỏe yếu, phải nghỉ ngơi ở nhà.

Sau đó một tuần, nữ danh ca vẫn có mặt tại đêm nhạc kỷ niệm sinh nhật 80 năm của mình. Bà khá yếu và phải bám vào thành ghế để đứng.