Nam NSƯT từ Mỹ về, nói 1 điều về khán giả miền Bắc

Vừa qua, tại chương trình Lời tự sự, NSƯT Kim Tiểu Long đã chia sẻ về những lần anh ra nước ngoài và miền Bắc diễn cải lương. Anh nói: "Là một người nghệ sĩ, tôi đi hát rất nhiều nơi, miễn ở đó có cộng đồng người Việt là tôi đem lời ca tiếng hát phục vụ.

Kim Tiểu Long ra miền Bắc

Ở nước ngoài, đa số khán giả nghe tân nhạc, rất hiếm khi nghe cải lương, nhưng bất cứ chương trình nào cũng có nghệ sĩ cải lương. Trong chục ca sĩ của show đó kiểu gì cũng có 1 nghệ sĩ cải lương.

Được cái, mỗi khi tiết mục cải lương xuất hiện luôn được khán giả vỗ tay ào ạt, hào hứng ủng hộ. Khán giả thương nghệ sĩ cải lương rất nhiều.

Đừng ai nói cải lương bây giờ xuống cấp hay không còn ăn khách như xưa, không phải như vậy. Tôi đi diễn ở nước ngoài mới biết khán giả rất mê cải lương. Ca sĩ bình thường ca một bài tân nhạc không bao giờ được ủng hộ bằng việc nghệ sĩ cải lương ca một câu vọng cổ.

Bản thân tôi dù hát ở trong nước hay nước ngoài, miễn có khán giả là tôi sẽ phục vụ hết lòng. Thậm chí, không cần ra nước ngoài. Chỉ cần tôi ra miền Bắc, ra Hà Nội diễn cũng cảm nhận được sự ủng hộ như vậy.

Tôi là nghệ sĩ miền Nam, khán giả nghe tôi hát chủ yếu ở miền Nam. Ra tới miền Bắc đã là xa xôi với tôi vì tôi hát cải lương, hơi hạn hẹp về đất diễn, không như nhạc trẻ.

Ra miền Bắc diễn, tôi thấy khán giả đã không nghe cải lương thì thôi, một khi đã yêu mến cải lương thì yêu hết lòng, yêu trọn vẹn. Họ thương, mến mộ nghệ sĩ cải lương từ khi còn trẻ tới khi già.

Điều này khiến tôi vô cùng xúc động khi ra miền Bắc diễn. Show ngoài Bắc thì không nhiều, nhưng mỗi lần tôi ra miền Bắc đều được khán giả dành cho nhiều tình cảm, cảm thấy vô cùng ấm áp. Mỗi lần diễn xong tôi về ngủ rất ngon".

NSƯT Kim Tiểu Long là một trong những ngôi sao sáng giá của sân khấu cải lương với ngoại hình điển trai và giọng hát ngọt ngào, giàu cảm xúc. Anh ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua nhiều vở diễn nổi tiếng như Trà Hoa Nữ, Vợ Tạm Chồng Hờ và đặc biệt thành công khi kết hợp cùng nghệ sĩ Thanh Ngân.

Bên cạnh cải lương, anh còn lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh và ca nhạc, chứng minh sự đa năng của một nghệ sĩ thực thụ. Dù định cư tại Mỹ, Kim Tiểu Long vẫn thường xuyên về Việt Nam biểu diễn, cống hiến hết mình để duy trì và phát triển nghệ thuật truyền thống.

Năm 2012, anh vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú như một sự ghi nhận cho những đóng góp bền bỉ của mình.