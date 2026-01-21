Nữ NSƯT U50 làm bà chủ: "Tôi làm cực khổ, ăn con tôm cũng bị chỉ trích"

Vừa qua, tại một livestream, NSƯT Cát Tường đã chia sẻ về việc mình luôn bị cư dân mạng chỉ trích, tấn công. Cô nói: "Tôi đi làm từ thiện cũng bị chửi, không làm cũng chửi. Đợt bão lũ tôi thấy mọi người chửi những người làm từ thiện nên tôi im lặng, không có động tĩnh gì.

Cát Tường

Vậy mà người ta vẫn nhắc tên tôi ra để chửi, kêu sao tôi không làm từ thiện đi. Tôi đi làm từ thiện đều là tự bỏ tiền túi ra cũng bị chửi.

Tôi đi ăn cùng gia đình hay bạn bè vào những ngày đặc biệt, chụp hình đăng lên cũng bị chửi. Họ nói tiền một bữa ăn của tôi bằng tiền người ta sống cả tuần, sao không lấy tiền đó làm từ thiện đi.

Trời ơi, tôi đi làm cực khổ đâu ai thấy, lâu lâu ăn được bữa ăn, chia sẻ cho vui mà cũng bị chửi. Tiền của tôi, tôi muốn làm gì tôi làm. Sao những người đó không lấy tiền mình ra làm từ thiện.

Chừng nào tôi đi kêu gọi quyên góp làm từ thiện mà ngồi ăn như thế thì hãy chửi tôi. Tôi đi làm cực khổ mới có tiền.

Tôi đi bán cà phê cực khổ, dậy từ sáng sớm pha cà phê rồi chạy bàn hùng hục. Ai đến quán tôi sẽ thấy tôi đi giày cao gót chạy bàn còn hơn 10 nhân viên. Tôi còn phải tự dắt xe cho khách, dắt tới mức gân tay nổi lên. Tôi dắt mấy chiếc xe to như SH mà lướt như gió.

Hay, những hôm đi quay phim tôi phải đi từ tờ mờ sáng hôm trước tới sáng hôm sau mới về. Sao mọi người không thấy?

Vậy mà lâu lâu tôi đi chơi ăn con tôm thôi cũng lao vào chửi tôi. Tôi nói vậy thôi chứ có nói mấy vẫn có người vào chửi tôi thôi. Cái gì họ cũng chửi được".

NSƯT Cát Tường ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua nhiều vai diễn phản diện sắc sảo trên màn ảnh, tiêu biểu là vai Yến trong bộ phim kinh điển "Đồng tiền xương máu". Không chỉ dừng lại ở diễn xuất, Cát Tường còn khẳng định vị thế là một "bà mối" quốc dân thông qua chương trình "Bạn muốn hẹn hò".