Chồng kém 13 tuổi của nữ danh ca 74 tuổi: "Lần đầu tiên về Việt Nam, tôi ngạc nhiên lắm"

Mới đây, tại một livestream, chồng kém 13 tuổi của danh ca Khánh Hà là ca sĩ Tô Chấn Phong đã chia sẻ cảm giác của anh khi về Việt Nam diễn.

Tô Chấn Phong

Anh nói: "Lần đầu tiên về Việt Nam, tôi ngạc nhiên lắm. Tôi đã nghỉ hát nhiều năm rồi, ngay cả ở hải ngoại cũng không đi hát. Tôi cũng rất lâu mới về Việt Nam.

Vì thế nên khi về Việt Nam hát, tôi sợ khán giả không biết mình là ai, không ai hưởng ứng. Nhưng thực ra trước khi bước ra sân khấu, mấy người ở hậu trường đã nói với tôi rằng đừng lo, cứ ra hát đi, mọi người vẫn nhớ tôi.

Tôi run lắm vì đã lâu lắm không đi hát, lần này lại hát tại một sân khấu mới lạ, hát cả show chứ không phải như xưa. Hồi xưa tôi đi hát mỗi show chỉ 1, 2 bài thôi, có khi chỉ hát nửa bài vì là hát song ca.

Vậy mà lần đó về Việt Nam tôi hát tới hơn 10 bài liền, nên áp lực lắm. Nhưng tôi không ngờ rằng, khi tôi vừa bước ra sân khấu một cái, khán giả vỗ tay ầm ầm.

Sự ủng hộ của khán giả khiến tôi cảm thấy sung sướng, bớt căng thẳng. Từ đó trở đi, tôi lại thích đi hát trở lại, nghĩ rằng hát trên sân khấu cũng không đến nỗi áp lực như tôi nghĩ".

Khánh Hà

Về phía mình, danh ca Khánh Hà chia sẻ lý do cô và Tô Chấn Phong là vợ chồng, nhưng lại để em gái là ca sĩ Lưu Bích song ca cặp cùng Tô Chấn Phong mà không phải mình, dẫn đến nhiều tin đồn thất thiệt.

Cô nói: "Lúc đó Lưu Bích mới đi hát, chúng tôi muốn làm cho Lưu Bích một album. Nhưng Lưu Bích chưa nổi tiếng, không thể hát nguyên cả chục bài được, nên cần một người song ca cùng. Nhìn đi nhìn lại thì có Tô Chấn Phong là hợp nhất.

Nhưng trước khi song ca là cũng phải đi xem bói xem có hợp vía không. Thầy bói bảo được thì mới dám cho song ca chung".

Ca sĩ Tô Chấn Phong là một trong những giọng ca hải ngoại nổi tiếng nhất thập niên 90, sở hữu vẻ ngoài lãng tử và giọng hát trầm ấm, nồng nàn.

Anh được khán giả yêu mến qua những bản nhạc Hoa lời Việt trữ tình như "Tình nồng", "Hoa nào hoa trắng" hay "Một thuở yêu người". Không chỉ là một ca sĩ solo thành công, anh còn tạo nên cặp song ca ăn ý cùng vợ là danh ca Khánh Hà.

Dù có sự nghiệp rực rỡ, Tô Chấn Phong từng có khoảng thời gian dài rời xa sân khấu để tập trung cho kinh doanh và chăm sóc gia đình. Cuộc hôn nhân giữa anh và Khánh Hà được xem là biểu tượng của sự bền chặt trong giới nghệ sĩ, bất chấp khoảng cách về tuổi tác.

Sau nhiều năm vắng bóng, sự trở lại của anh trong những năm gần đây vẫn nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ người hâm mộ. Vẻ phong trần, điềm đạm của anh theo thời gian càng khiến giọng hát trở nên sâu sắc và tự sự hơn.