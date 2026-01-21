Nữ nghệ sĩ U70 nói nói do ly hôn chồng ở nước ngoài

Vừa qua, tại chương trình Gõ cửa trái tim, nghệ sĩ Phương Dung đã chia sẻ về lí do chia tay chồng cũ. Cô nói: "Ở ngoài tôi cũng ghen tuông nhưng không có chuyện đánh ghen như trong phim. Người ta không đánh lại tôi thì thôi, chứ tôi đánh được ai.

Có lẽ do là nghệ sĩ nên tôi có những nhạy cảm riêng, giác quan mạnh. Vì thế nên trong chuyện tình yêu, tôi hay có linh cảm rồi ghen tuông. Hồi đó tôi ghen dữ lắm.

Phương Dung

Tôi tự tin mình có giác quan tốt nên hầu như những lần tôi ghen là đúng. Nhưng vì đúng quá nên đôi khi tôi đánh mất hạnh phúc mình đang có.

Tôi bắt buộc người đàn ông của mình phải chỉn chu. Chính vì thế nên tôi thất bại trong tình yêu tới tận bây giờ. Có những lần tôi ngồi nghĩ lại thì nhận ra rằng, dù lúc đó tôi ghen đúng nhưng lại thành sai, vì tôi không chịu bình tĩnh, suy nghĩ lại.

Chồng cũ tôi không ở Việt Nam, mà sống bên nước ngoài. Tôi không thể quản thúc hay biết rõ họ đang làm gì nên sinh ra ghen tuông. Người ta nói A, tôi nghĩ thành B. Chồng nói ở nhà, thì tôi nghĩ đang đi chơi.

Có những lần tôi gọi điện, chồng tôi nói luôn rằng, nếu bây giờ anh muốn nói dối thì dư sức vì chúng ta không ở gần nhau. Sau này, tôi ngẫm lại thấy anh ấy nói đúng, vì không ở gần nhau nên hãy cứ tôn trọng và để người ta được tự do. Một khi tôn trọng thì suy nghĩ của ta sẽ thoáng hơn, thoải mái hơn.

Hoặc mỗi khi lên cơn ghen, tôi phải ngồi nhìn mình trước gương để thấy mặt tôi rất xấu. Tôi cần tin tưởng, suy nghĩ thoáng hơn thì mới sống với nhau được vì ở xa. Đằng này tôi không tin tưởng chồng, lại mang nặng tư tưởng truyền thống Việt Nam rằng vợ chồng phải chung thủy. Chính điều này tạo áp lực cho cả hai và khiến đời sống gia đình không hạnh phúc.

Bây giờ thì tôi nghĩ thoáng hơn rồi, còn ngày xưa tôi không như vậy khiến gia đình xa nhau. Tôi và ông xã ở với nhau cũng được hơn 10 năm thì đổ vỡ.

Chồng cũ bảo tôi cái gì cũng tốt, nhưng chỉ phải cái ghen quá, chỉ cần bớt ghen đi thì cuộc đời sẽ hạnh phúc hơn. Phụ nữ cứ mắt nhắm mắt mở thì trọn vẹn hơn, nhưng tôi không chịu, cứ phải mở to cả hai mắt nên tôi cứ khổ hoài".