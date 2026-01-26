Hồ Ngọc Hà lên tiếng khi bị nói "giọng thều thào như vịt đực"

Mới đây, tại chương trình T Production ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ về áp lực của mình khi làm nghệ sĩ, hoạt động trong showbiz. Cô nói: "Làm cái gì cũng vậy, không có áp lực thì làm sao cố gắng được. Phải có áp lực mới thành công được.

Hồ Ngọc Hà

Ngày xưa khi tôi làm huấn luyện viên chương trình The Voice, tôi mới chỉ 27 tuổi. Tôi phải chịu nhiều áp lực vì là người mẫu đi sang ca hát, rồi lần đầu tiên được mời làm huấn luyện viên trong một chương trình mới toanh. Tôi sợ không biết có ai chọn về đội của mình không.

Cái này là tôi chia sẻ rất thật. Tôi tham gia trong tâm thế thử thách. Nếu tôi không dám đương đầu với những thử thách như vậy, tôi sẽ không biết được mình sẽ đi tới đâu, làm được những gì.

Khi tôi bước vào chương trình đó, ngồi nghe các thí sinh hát, tôi quá mê nhưng tôi không sợ. Cổ họng là bẩm sinh trời cho, tôi đâu có lựa chọn được.

Vì thế, khi tôi đọc những bình luận nói giọng tôi thều thào như vịt đực, tôi đành chịu vì cái đó tôi không chọn được. Ông trời cho mỗi chúng ta một giọng để nói chứ chưa nói hát, đâu ai lựa chọn được. Nói được là may rồi, hát được lại càng may hơn.

Điều còn lại là tôi cố gắng tích lũy, học tập, trau dồi để tốt hơn phiên bản của mình. Tôi luôn biết được điểm mạnh và điểm yếu của mình. Đó là lí do tôi có được ngày hôm nay.

Từ xưa đến giờ tôi luôn trả lời phỏng vấn rằng, tôi không có một cái gì đứng nhất. Thậm chí, tôi cũng không nhảy đẹp nhất. Mọi người cứ nói tôi nhảy đẹp nhất, tôi rất xấu hổ vì tôi không phải người được đào tạo về nhảy. Tôi chỉ cố gắng tập.

Tôi không phải người hát hay nhất, cũng không phải người đẹp nhất, có rất nhiều người đẹp khác. Tôi may mắn rằng mỗi thứ có một chút. Thành ra, khi tôi đến với các thí sinh, tôi biết rằng các bạn nổi trội về một thứ nhưng cũng có nhiều thứ chưa nổi trội. Ở vai trò huấn luyện viên, tôi phải chỉ cho các bạn về những thứ đó.

Với tôi, người hát hay thì nhiều nhưng cái nết chơi được hay không mới là quan trọng nhất. Nói phải biết lắng nghe. Nếu tôi không biết lắng nghe, chắc chắn tôi không thể có được ngày hôm nay".