Nữ diễn viên đang chuẩn bị diễn phải chạy vào viện giữa đêm

Mới đây, chương trình Chuyện tối cùng sao đã lên sóng với sự tham gia của Phương Trinh Jolie. Tại đây, nữ diễn viên chia sẻ về cuộc đời, sự nghiệp của mình.

Cô nói: "Tôi sinh ra và lớn lên tại An Giang, sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ. Ngay từ những năm học mẫu giáo, tôi đã quen với sân khấu qua những lần diễn văn nghệ tại trường. Lên tiểu học, tôi còn giành giải cao tại cuộc thi Tiếng Hát Hoa Phượng Đỏ cấp tỉnh.

Phương Trinh Jolie

Bước ngoặt đầu tiên đến khi tôi tham gia cuộc thi Tiếng Hát Từ Quê Hương Bác Tôn và xuất sắc giành giải Nhất. Sau đó, tôi tiếp tục đoạt giải Nhất Tiếng hát Truyền hình tỉnh An Giang. Tuy nhiên, thời điểm đó, tôi vẫn chưa nghĩ mình sẽ theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, bởi điều kiện gia đình còn nhiều khó khăn.

Sau năm lớp 12, tôi lên Sài Gòn học tập, theo đuổi ngành Ngôn ngữ Anh với mong muốn trở thành thông dịch viên hoặc làm việc tại các công ty nước ngoài.

Thế nhưng, tôi tình cờ đăng ký tham gia cuộc thi Ngôi Sao Tiếng Hát Truyền Hình TP.HCM và giành giải cao nhất vào năm 2006. Đây chính là cột mốc quan trọng đưa tên tuổi tôi đến gần hơn với công chúng.

Không đủ điều kiện tài chính để đầu tư âm nhạc ngay từ đầu, tôi rẽ hướng sang diễn xuất. Vai diễn trong phim truyền hình Bò Cạp Tím đã trở thành bước ngoặt lớn, giúp tôi được khán giả màn ảnh nhỏ biết đến rộng rãi.

Có tiền cát xê đóng phim, tôi dành dụm để quay lại với đam mê ca hát và cho ra mắt album đầu tay Một Ngày Yêu. Tuy nhiên, phía sau ánh đèn sân khấu là quãng thời gian đầy thử thách khi tôi phải một mình đối diện với áp lực tài chính và biến cố gia đình.

Mẹ lâm bệnh nặng, tôi vừa đi diễn, đi quay phim, vừa lo chi phí điều trị cho mẹ. Trong suốt ba năm sau khi đạt giải Ngôi Sao Tiếng Hát Truyền Hình TP.HCM, tôi phải trải qua giai đoạn khó khăn cả về tinh thần lẫn vật chất.

Có những lúc đang chuẩn bị đi diễn thì nhận tin mẹ nguy kịch, tôi phải chạy vào bệnh viện giữa đêm. Có khi đang quay phim, tôi lại xin phép đoàn để vào thăm mẹ.

Mất mát lớn nhất đến vào năm 2009, khi mẹ qua đời, để lại trong lòng tôi nỗi đau chưa kịp báo hiếu. Sau biến cố, tôi nhận được hợp đồng tham gia bộ phim Dù Gió Có Thổi kéo dài suốt một năm.

Tôi xem đó như món quà tinh thần từ mẹ ở trên thiên đàng, tiếp thêm động lực để tôi ổn định cuộc sống và sự nghiệp. Từ đó, các vai diễn và sản phẩm âm nhạc của chị dần được khán giả đón nhận, sự nghiệp ngày càng khởi sắc.

Tôi vượt qua khó khăn vì trách nhiệm của người nghệ sĩ là phải hoàn thành tốt vai trò trước công chúng. Có thể khóc phía sau sân khấu, nhưng khi bước ra biểu diễn, tôi phải cười và làm tròn vai. Đó là sự tôn trọng dành cho khán giả".