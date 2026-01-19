Nam danh ca ly hôn con gái Phạm Duy: 78 tuổi vẫn chơi pickleball, đàn em hết hồn

Mới đây, MC nổi tiếng hải ngoại là Khánh Hoàng đã chia sẻ về ca sĩ Tuấn Ngọc và vợ cũ là ca sĩ Thái Thảo.

MC Khánh Hoàng

Anh nói: "Anh Tuấn Ngọc năm nay đã 78 tuổi rồi. Tôi nghe tuổi của anh mà giật mình, hết hồn vì ở ngoài anh ấy khỏe lắm, vẫn đi chơi cầu lông, tennis, pickleball. Tôi lâu lâu vẫn chơi chung pickleball với anh Tuấn Ngọc thì thấy anh ấy chạy tốt lắm.

Cả gia đình anh Tuấn Ngọc đều chơi thể thao, giữ được vóc dáng rất đẹp dù tuổi đã lớn. Không chỉ anh Tuấn Ngọc mà chị Khánh Hà, chị Lưu Bích cũng vậy.

Hôm qua, tôi mới làm livestream cho chị Khánh Hà và anh Tô Chấn Phong xong và rất bất ngờ khi thấy chị Khánh Hà vẫn giữ được vóc dáng rất đẹp, săn chắc.

Chị Thái Thảo cũng đã 65 tuổi. Anh Tuấn Ngọc và chị Thái Thảo đều đã cao tuổi mà ly hôn thì thật đáng tiếc. Thực ra tôi biết tin này từ năm ngoái cơ, chỉ là đến giờ anh chị mới công bố.

Không chỉ tôi mà nhiều người cũng tiếc cho anh chị vì anh chị rất đẹp đôi. Chị Thái Thảo ở ngoài đẹp lắm. Hồi xưa tôi còn ở Việt Nam đã xem anh chị song ca với nhau, vô cùng tình tứ, lãng mạn. Anh Tuấn Ngọc thì đẹp trai, còn chị Thái Thảo duyên dáng. Chị Thái Thảo ở ngoài cao lắm.

Tuấn Ngọc và Thái Thảo

Hai gia tộc của anh chị cũng môn đăng hộ đối. Khi anh chị kết hôn thì bạn bè đồng nghiệp ai cũng mừng vì anh chị là người kết nối hai gia tộc âm nhạc lừng danh. Bên anh Tuấn Ngọc là gia tộc nhạc sĩ Lữ Liên còn chị Thái Thảo là gia tộc nhạc sĩ Phạm Duy".

Thông tin danh ca Tuấn Ngọc và ca sĩ Thái Thảo ly hôn sau hơn 30 năm gắn bó đã gây bất ngờ và tiếc nuối lớn cho cộng đồng người hâm mộ dòng nhạc trữ tình.

Từng được xem là biểu tượng của một cuộc hôn nhân viên mãn trong giới nghệ sĩ, việc cặp đôi "trai tài gái sắc" này quyết định đường ai nấy đi để lại nhiều hụt hẫng vì Thái Thảo vốn là hậu phương vững chắc, từng từ bỏ sự nghiệp ca hát để chăm lo cho gia đình và hỗ trợ chồng tỏa sáng trên sân khấu.

Theo chia sẻ, lý do dẫn đến sự đổ vỡ xuất phát từ những khác biệt trong quan điểm sống tích tụ theo thời gian, khiến cả hai không còn tìm thấy tiếng nói chung. Dù vậy, họ vẫn chọn cách chia tay trong văn minh và dành sự tôn trọng tuyệt đối cho đối phương.

Ở tuổi xế chiều, danh ca Tuấn Ngọc vẫn tiếp tục cống hiến cho âm nhạc với phong thái lịch lãm đặc trưng, trong khi Thái Thảo chọn cuộc sống kín tiếng và bình lặng hơn tại Mỹ. Dù cuộc tình giữa con trai nghệ sĩ Lữ Liên và con gái nhạc sĩ Phạm Duy đã chính thức khép lại, nhưng những hình ảnh đẹp của họ trên sân khấu và sự hy sinh thầm lặng của Thái Thảo dành cho sự nghiệp của chồng vẫn mãi là một phần ký ức đẹp trong lòng khán giả yêu âm nhạc.