Nam nghệ sĩ ở trọ nhà cấp 4, bị tai biến nhưng không có giường để nằm, đàn chị xót xa

Mới đây, NSƯT Phượng Hằng đã tới thăm nghệ sĩ cải lương Vương Chí Thanh đang bị tai biến và mới gặp tai nạn ngã xe.

Nghệ sĩ Vương Chí Thanh không có nhà ở, hiện đang sống trong một căn nhà trọ cấp 4 chật hẹp, chỉ rộng khoảng 20m2, nằm sâu trong một xóm nghèo.

Nghệ sĩ Phượng Hằng xót xa

Vì khó khăn nên trong nhà trọ của nghệ sĩ Vương Chí Thanh không có đồ đạc gì. Thậm chí, đến giường ngủ cũng không có và ông phải nằm dưới đất. Nghệ sĩ Phượng Hằng tỏ ra vô cùng xót xa khi chứng kiến cảnh sống hiện tại của ông.

Do di chứng tai biến nên nghệ sĩ Vương Chí Thanh nói năng khá khó khăn, lắp bắp và có dấu hiệu lẫn dần. Tuy vậy, ông vẫn nhận ra nghệ sĩ Phượng Hằng. Ông nói với đàn chị: "Em nhớ chị là chị Phượng Hằng. Trước đầu óc em bị lẫn, không nhận ra được ai. Giờ đầu óc em đỡ rồi nên nhận ra được chị Phượng Hằng.

Em bị tai biến nhưng may không quá nặng nên vẫn đi lại được. Hôm nọ cũng có anh nghệ sĩ Linh Tâm tới thăm em".

Anh trai nghệ sĩ Vương Chí Thanh cũng chia sẻ, ông mới bị tai nạn ngã xe nên bị thương ở chân, giờ chỉ nằm và ngồi một chỗ.

Nghệ sĩ Phượng Hằng xót xa nói: "Thôi thì bây giờ không còn cách nào khác. Em cố gắng niệm Phật để được phù hộ cho tai qua nạn khỏi, đứng trên sân khấu được.

Nói chung bệnh của em bây giờ phải đi đường dài, cần nhiều người chung tay giúp đỡ thì mới vượt qua được. Mong sao có nhiều người giúp đỡ em. Nghe em nói mà chị cũng đau lòng".

Nói rồi, nghệ sĩ Phượng Hằng rút một bao lì xì ra gửi tặng đàn em.

Nghệ sĩ Vương Chí Thanh từng là nghệ sĩ thuộc Khóa 2 đào tạo diễn viên của Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Ông vừa trải qua tai biến và phải cấp cứu tại Bệnh viện 115 khi đang trên đường lưu diễn về.