Cuộc đua robot hình người: Trung Quốc nắm hơn 70% bằng sáng chế toàn cầu, vẫn lép vế trước Mỹ ở một điểm quan trọng

Một báo cáo phân tích hơn 26.000 nhóm bằng sáng chế cho thấy Trung Quốc đang thống trị cuộc đua robot hình người về quy mô đổi mới, song Mỹ vẫn dẫn đầu về chất lượng công nghệ.

Báo cáo của LexisNexis đã phân tích hơn 26.000 nhóm bằng sáng chế liên quan đến robot hình người trên toàn cầu. Từ đó, đơn vị này đánh giá năng lực đổi mới của các quốc gia và doanh nghiệp dựa trên quy mô danh mục bằng sáng chế, mức độ liên quan về công nghệ và phạm vi thị trường.

Kết quả cho thấy 5 vị trí dẫn đầu đều thuộc về các công ty Trung Quốc, gồm Fourier, AgiBot, LimX Dynamics, Pudu Robotics và Unitree Robotics. Một doanh nghiệp Trung Quốc khác là Leju Robotics đứng thứ 9, nâng tổng số doanh nghiệp Trung Quốc trong top 10 lên 6.

Ba đại diện của Mỹ gồm Figure AI, Apptronik và Agility Robotics lần lượt xếp thứ 6, thứ 8 và thứ 10. Agile Robots của Đức là doanh nghiệp châu Âu duy nhất góp mặt trong bảng xếp hạng.

Theo báo cáo, đến cuối năm 2025, Trung Quốc nắm giữ 73% tổng số bằng sáng chế còn hiệu lực trên toàn cầu liên quan đến cấu trúc robot hình người và chiếm 63% sức mạnh danh mục bằng sáng chế của lĩnh vực này.

Trong vòng một thập kỷ qua, tốc độ đổi mới của Trung Quốc cũng tăng rất nhanh. Hoạt động đăng ký bằng sáng chế về hệ thống tương tác tăng gấp đôi, bằng sáng chế về cấu trúc robot tăng khoảng 2,5 lần, trong khi các công nghệ điều khiển và lập kế hoạch tăng tới 5 lần.

Dù vậy, LexisNexis cho rằng Mỹ vẫn giữ ưu thế ở một khía cạnh quan trọng hơn là chất lượng bằng sáng chế.

Các nhà phát minh Mỹ chỉ sở hữu khoảng 5% số bằng sáng chế đang hoạt động trong lĩnh vực robot hình người, nhưng lại nắm tới 11% tổng giá trị của các danh mục bằng sáng chế trên toàn cầu.

Điều này cho thấy số lượng bằng sáng chế của Mỹ ít hơn, nhưng chất lượng và giá trị thương mại lại vượt trội. Báo cáo cũng đánh giá Mỹ vẫn duy trì chất lượng bằng sáng chế trung bình cao nhất ở cả ba nhóm công nghệ cốt lõi được khảo sát.

Báo cáo được công bố trong bối cảnh cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang.

Theo South China Morning Post, chính quyền Mỹ vừa công bố các hạn chế mới đối với robot và bộ biến tần điện nhập khẩu với lý do an ninh quốc gia và rủi ro chuỗi cung ứng.

Hạ viện Mỹ cũng đã thông qua dự luật cấm Bộ Quốc phòng mua sắm hoặc vận hành robot hình người có liên hệ với các đối thủ nước ngoài, trong đó có Trung Quốc.

Dù vậy, LexisNexis cho rằng dữ liệu bằng sáng chế vẫn là chỉ báo quan trọng để dự đoán năng lực cạnh tranh trong tương lai.

Theo đơn vị này, việc kết hợp sức mạnh bằng sáng chế, phân loại công nghệ và bối cảnh kinh doanh sẽ giúp nhận diện những doanh nghiệp có khả năng định hình thị trường robot hình người trong những năm tới.