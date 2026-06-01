Cục Điện ảnh ra công văn 'nóng'

Qua theo dõi hoạt động sản xuất, phát hành và phổ biến phim thời gian gần đây, Cục Điện ảnh nhận thấy xu hướng gia tăng đáng kể các tác phẩm thuộc thể loại kinh dị, trong đó một số tác phẩm tập trung quá mức vào các yếu tố gây bạo lực, máu me hoặc các yếu tố mê tín, giật gân.

Phim kinh dị bạo lực, máu me quá mức

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường vừa có công văn gửi các nhà sản xuất, đơn vị phổ biến và phát hành phim về việc sản xuất, phát hành và phổ biến phim ở Việt Nam.

Công văn nêu rõ trong những năm gần đây, điện ảnh Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ cả về số lượng tác phẩm, chất lượng sản xuất và quy mô thị trường. Nhiều bộ phim Việt Nam đạt doanh thu cao, nhận được sự quan tâm của công chúng.

Cục Điện ảnh ghi nhận và trân trọng những nỗ lực, đóng góp của các cơ sở sản xuất, phát hành và phổ biến phim trong thời gian qua.

Nửa đầu năm 2026, hàng loạt phim kinh dị đổ bộ rạp Việt.

Tuy nhiên, qua theo dõi hoạt động sản xuất, phát hành và phổ biến phim thời gian gần đây, Cục Điện ảnh nhận thấy xu hướng gia tăng đáng kể các tác phẩm thuộc thể loại kinh dị, trong đó một số tác phẩm tập trung quá mức vào các yếu tố gây bạo lực, máu me hoặc các yếu tố mê tín, giật gân.

Trong khi đó, chất lượng nghệ thuật, ngôn ngữ điện ảnh chưa thực sự đầu tư tương xứng cho. Các giá trị nhân văn, thông điệp xã hội cần truyền tải cũng chưa thể hiện rõ nét.

"Bên cạnh đó, nhiều phim nhập khẩu thuộc thể loại kinh dị đã phải chỉnh sửa nội dung để phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Một số trường hợp không đủ điều kiện để được phổ biến tại Việt Nam", văn bản nêu.

Thực hiện chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa, con người Việt Nam và căn cứ tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam, Cục Điện ảnh đề nghị các cơ sở sản xuất, phát hành và phổ biến phim đề cao trách nhiệm xã hội của các đơn vị sản xuất, phát hành và phổ biến phim trong việc góp phần định hướng thẩm mỹ, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, đặc biệt đối với thanh thiếu niên và các nhóm khán giả dễ bị tác động.

, Cục Điện ảnh nhận thấy xu hướng gia tăng đáng kể các tác phẩm thuộc thể loại kinh dị, trong đó một số tác phẩm tập trung quá mức vào các yếu tố gây bạo lực, máu me hoặc các yếu tố mê tín, giật gân.

Cục Điện ảnh cũng nhấn mạnh việc chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, phát hành phim theo hướng cân đối, đa dạng về đề tài và thể loại, khuyến khích phát triển các tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật và tính nhân văn cao, phản ánh chân thực, sinh động đời sống xã hội, góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện.

Công văn lưu ý ưu tiên các tác phẩm quảng bá lịch sử, văn hóa, thiên nhiên và con người Việt Nam, lan tỏa những câu chuyện tích cực, truyền cảm hứng về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, nhân ái.

Cục Điện ảnh cũng khuyến khích các tác phẩm góp phần xây dựng và quảng bá hình ảnh một Việt Nam hòa bình, thân thiện, nhân văn, năng động và phát triển.

Cân nhắc nhập khẩu phim

Đối với phim Việt Nam và phim nước ngoài nhập khẩu, phát hành tại Việt Nam, công văn lưu ý cân nhắc thận trọng trong việc lựa chọn, khai thác và thể hiện các đề tài có yếu tố bạo lực, kinh dị, mê tín dị đoan hoặc các nội dung dễ gây tác động tiêu cực đến nhận thức, hành vi của người xem.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời thực hiện tốt hơn trách nhiệm của ngành điện ảnh đối với xã hội, cộng đồng và đất nước, Cục Điện ảnh đề nghị các cơ sở sản xuất, phát hành và phổ biến phim quan tâm triển khai các nội dung nêu trên, tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm xã hội trong hoạt động điện ảnh.

Công văn lưu ý ưu tiên các tác phẩm quảng bá lịch sử, văn hóa, thiên nhiên và con người Việt Nam, lan tỏa những câu chuyện tích cực, truyền cảm hứng về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, nhân ái.

Gần một năm qua, làn sóng phim kinh dị Việt tiếp tục bùng nổ với Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng, Heo 5 móng, Quỷ nhập tràng 2, Ma xó, Thẩm mỹ viện âm phủ, Lầu chú Hỏa…

Không khó để nhận ra công thức quen thuộc của nhiều phim kinh dị Việt gần đây là khai thác yếu tố tâm linh, truyền thuyết dân gian hoặc những câu chuyện có thật được lan truyền trên mạng xã hội, kết hợp với âm thanh giật gân, hình ảnh hù dọa và nhịp dựng dồn dập.

Tuy nhiên, nhiều yếu tố then chốt vẫn còn chờ giây phút được đầu tư đúng mức để phim kinh dị thực sự có chất kinh dị, khiến nhiều phim trong năm như Bus: Chuyến xe một chiều hay Thẩm mỹ viện âm phủ rơi vào cảnh khó bán vé.

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