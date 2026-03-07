Cục An toàn thực phẩm đề nghị thu hồi 742 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các địa phương khẩn trương rà soát, kiểm tra và thu hồi các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả hoặc không bảo đảm theo tiêu chuẩn đã công bố.

Theo Quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Chu Quốc Thịnh, cơ quan này đã nhận được công văn số 864/VPCQCSĐT-P3 ngày 13/2/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị phối hợp trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Thông tin từ cơ quan điều tra cho thấy, qua quá trình đấu tranh đã xác định 67 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 3 Nghị định 98/2020/NĐ-CP. Bên cạnh đó, 675 loại sản phẩm khác có thành phần, hàm lượng nguyên liệu không bảo đảm theo tiêu chuẩn công bố sản phẩm.

Các sản phẩm này do Công ty TNHH Công nghệ Herbitech sản xuất, gia công trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2025. Doanh nghiệp có trụ sở đăng ký tại số 56 ngõ 144 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, Hà Nội và nhà máy sản xuất đặt tại khối 8, xã Sóc Sơn, Hà Nội.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các đơn vị địa phương khẩn trương rà soát, kiểm tra và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tiến hành thu hồi toàn bộ 67 sản phẩm là hàng giả và 675 sản phẩm không bảo đảm tiêu chuẩn công bố đang lưu hành trên thị trường.

Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện các lô sản phẩm nêu trên còn lưu thông, các đơn vị cần tổ chức thu hồi ngay, đồng thời cung cấp thông tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để xử lý theo quy định của pháp luật và báo cáo kết quả về Cục An toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo liên quan đến công tác hậu kiểm an toàn thực phẩm theo Kế hoạch số 331/KHBCĐTƯATTP ngày 26/2/2026 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm, cùng các văn bản của Bộ Y tế về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.

Trước đó, năm 2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Vũ Khiêm, Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Herbitech, cùng ba người gồm Vương Thị Hoa, Lê Thị Hồng Vân và Bùi Thị Thu Hà về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, doanh nghiệp này đã sử dụng phiếu kết quả thử nghiệm giả để sản xuất và đưa các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe ra thị trường.

Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định hai sản phẩm Baby Shark ăn ngon và Medi Kid Calcium K2 là hàng giả. Ngoài ra, cơ quan điều tra đang tiếp tục giám định 115 mẫu sản phẩm khác có dấu hiệu giả mạo.

Cơ quan điều tra cũng xác định lãnh đạo công ty đã chỉ đạo lập hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu hơn 121 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 10 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng.