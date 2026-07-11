Một chuyến bay của Ryanair phải hạ cánh khẩn cấp tại Hy Lạp sau khi một cửa sổ trên máy bay Boeing 737 bị bung giữa không trung, khiến một hành khách ngồi cạnh vị trí này bị thương.

Sự cố xảy ra tối ngày 10/7 (giờ Hà Nội), chỉ ít phút sau khi máy bay cất cánh từ sân bay Thessaloniki.

Theo Ryanair, phi công đã dừng quá trình lấy độ cao khi máy bay đạt khoảng 4880 mét, sau đó quay lại sân bay xuất phát và hạ cánh an toàn. Hành khách bị thương đã được lực lượng ứng cứu y tế tiếp nhận ngay khi máy bay đáp xuống đường băng. Hãng cho biết người này đã ổn định và được chăm sóc sau sự cố.

Truyền thông địa phương Hy Lạp dẫn lời một hành khách và đại diện nhân viên bệnh viện cho biết nạn nhân là một công dân Serbia 61 tuổi. Ông đang thắt dây an toàn khi cửa sổ bị bung và một phần cơ thể bị hút về phía khoảng hở. Vợ ông đã giữ chặt chân chồng, trước khi những hành khách khác hỗ trợ kéo ông trở lại bên trong khoang. Một số nguồn tin cho biết người đàn ông bị sốc, xây xát và bỏng ma sát do tiếp xúc với luồng gió lạnh tốc độ cao.

Sự cố khiến khoang máy bay mất áp suất và mặt nạ dưỡng khí được thả xuống. Dù tình huống gây hoảng loạn trong khoang, tổ bay đã triển khai quy trình khẩn cấp và đưa máy bay trở lại Thessaloniki. Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy chiếc Boeing 737 đạt độ cao tối đa khoảng 4880 mét trước khi quay đầu.

Chiếc máy bay liên quan là Boeing 737 Next Generation, thuộc thế hệ trước 737 MAX. Hồ sơ khai thác cho thấy máy bay đã được Ryanair sử dụng từ năm 2008. Nguyên nhân cửa sổ bị bung chưa được xác định chính thức. Một số nguồn tin địa phương nói mảnh vỡ từ động cơ có thể đã va vào cửa sổ, nhưng thông tin này còn cần được cơ quan chức năng điều tra và xác nhận.

Boeing cho biết đã nắm được sự việc và đang liên hệ với Ryanair. CFM International, nhà sản xuất động cơ của dòng máy bay này, chưa đưa ra bình luận ngay lập tức.

Sự cố tại Hy Lạp gợi lại tai nạn nghiêm trọng năm 2018 trên một chuyến bay của Southwest Airlines tại Mỹ. Khi đó, một mảnh vỡ từ động cơ đã làm vỡ cửa sổ máy bay Boeing 737, khiến một hành khách thiệt mạng sau khi bị hút một phần ra ngoài khoang. Chuyến bay Southwest khi ấy đang trong giai đoạn lấy độ cao từ sân bay LaGuardia ở New York và ở độ cao khoảng 9700 mét.

Sau tai nạn năm 2018, Cục Hàng không Liên bang Mỹ yêu cầu kiểm tra ngay lập tức đội bay liên quan. Cơ quan này sau đó cũng yêu cầu thiết kế lại vỏ bảo vệ động cơ nhằm ngăn mảnh vỡ văng ra ngoài trong trường hợp xảy ra hỏng hóc nghiêm trọng.

Vụ việc lần này tiếp tục thu hút chú ý đối với dòng Boeing 737, dù chiếc máy bay của Ryanair không thuộc dòng MAX. Năm 2024, một tấm bịt cửa trên máy bay Boeing 737 MAX do Alaska Airlines vận hành cũng bị bung khỏi thân máy bay giữa chuyến bay, chỉ vài tháng sau khi máy bay được bàn giao.

Ryanair hiện là một trong những hãng hàng không giá rẻ lớn nhất châu Âu, khai thác đội bay chủ yếu gồm các dòng Boeing 737.

Sự cố ở Thessaloniki có thể khiến giới chức hàng không châu Âu kiểm tra kỹ hơn tình trạng máy bay, đặc biệt nếu điều tra xác nhận có liên quan đến hỏng hóc động cơ hoặc cấu trúc cửa sổ.

Theo WSJ, The Guardian﻿