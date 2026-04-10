'Cửa đóng then cài' tại BV Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 sau 4 tháng khánh thành

Gần 4 tháng sau lễ khánh thành, hai dự án quy mô lớn là Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 chưa thể tiếp nhận bệnh nhân. Những khối nhà quy mô lớn, được đầu tư hiện đại, vẫn chưa được đưa vào khai thác, trong bối cảnh nhu cầu khám chữa bệnh của người dân vẫn ở mức cao.
Bộ Y tế tổ chức lễ khánh thành phần xây dựng hai bệnh viện cơ sở 2 tại Hà Nam vào ngày 19/12/2025. Đây là hai dự án y tế trọng điểm quốc gia, được khởi công từ năm 2015, với quy mô mỗi bệnh viện 1.000 giường, tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng.
Trước khi được khánh thành, hai dự án cũng trong tình trạng "cửa đóng then cài" suốt nhiều năm, nhiều hạng mục để trống.
Sau lễ khánh thành, đến nay cả hai cơ sở vẫn chưa tiếp nhận bệnh nhân, chưa phát sinh hoạt động khám chữa bệnh tại các khu chức năng. Dù chưa được đưa vào sử dụng, một số vị trí trong bệnh viện có dấu hiệu phai màu theo thời gian.
Dù phần xây dựng đã hoàn tất, song để hai bệnh viện chính thức đi vào hoạt động vẫn còn nhiều việc phải làm, gồm, hoàn thiện lắp đặt máy móc, thiết bị y tế; bố trí, điều động đội ngũ y bác sĩ; đồng thời hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định. Đây được xem là “nút thắt” khiến hai bệnh viện chưa thể mở cửa đón bệnh nhân.
Ghi nhận thực tế tại khuôn viên hai bệnh viện cho thấy, một số khu vực vẫn còn xuất hiện máy móc, thiết bị phục vụ thi công, vật liệu xây dựng chưa được thu dọn hoàn toàn. Tại một số khu vực xung quanh khuôn viên viện, cỏ dại mọc và rác thải xuất hiện.
Nhân viên bảo vệ cho biết nhiều người dân thường tới đây hỏi thời gian có thể khám bệnh.
Ngày 10/4, tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết hai dự án bệnh viện cơ sở 2 chậm đưa vào hoạt động do tồn tại kéo dài gần 10 năm, phát sinh sai phạm ngay từ giai đoạn đầu, quá trình xử lý gặp nhiều khó khăn. "Chúng tôi lựa chọn cách tiếp cận là thừa nhận, chấp nhận những sai phạm đã xảy ra để làm cơ sở đề ra giải pháp tháo gỡ. Đồng thời, cần xác định rõ: những cán bộ tham gia xử lý, khắc phục trên nền các sai phạm cũ sẽ không bị coi là vi phạm, nhằm tránh việc sau này bị quy trách nhiệm vì “biết sai vẫn làm” trong quá trình giải quyết tồn đọng”, Bộ trưởng thông tin. (Ảnh: Tiến Cường)
Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, dù phần xây dựng cơ bản đã hoàn thành, nhưng khi triển khai vận hành vẫn phát sinh nhiều thủ tục cần hoàn tất, đặc biệt là vướng mắc liên quan đến phòng cháy, chữa cháy. Do công trình được xây dựng theo tiêu chuẩn cũ, việc thẩm định lại theo quy định mới buộc phải điều chỉnh, cải tạo một số hạng mục trước khi có thể đưa vào sử dụng.
Liên quan đến hai dự án này, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố nhiều bị can về các sai phạm trong quá trình triển khai, trong đó có cựu lãnh đạo Bộ Y tế, với cáo buộc gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước, khiến dự án đình trệ kéo dài nhiều năm.
Dù còn nhiều vướng mắc, nhiều người dân vẫn mong các cơ sở này sớm được hoàn thiện, đưa vào hoạt động, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương và tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng.