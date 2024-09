Cụ bà Hàn Quốc "gây sốt" vì 80 tuổi vẫn đi thi Hoa hậu Hoàn vũ: Giữ nhan sắc trẻ trung, vóc dáng săn chắc nhờ 1 kiểu ăn sáng

80 tuổi vẫn đi thi Hoa hậu và bí quyết để trẻ mãi không già

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Hàn Quốc 2024 đã làm nên lịch sử khi phá vỡ rào cản tuổi tác, khiến các thí sinh nhiều tuổi cũng có thể đăng ký tham gia.

Trong đó, bà Choi Soonhwa có lẽ là thí sinh đặc biệt nhất và cũng là thí sinh lớn tuổi nhất ở cuộc thi nhan sắc năm nay. Bà đã ngoài 80 nhưng từ làn da, vóc dáng đến thần thái đều khiến người khác ngưỡng mộ.

Mục tiêu của bà Choi là phá bỏ định kiến xã hội về tuổi tác, đồng thời truyền cảm hứng cho phụ nữ khắp nơi dũng cảm đón nhận các cơ hội trong cuộc sống. Nếu giành chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Hàn Quốc 2024, bà Choi sẽ đại diện Hàn Quốc tham dự Miss Universe 2024 tại Mexico, cùng với đại diện Việt Nam là Hoa hậu Kỳ Duyên.

Bà Choi Soonhwa là thí sinh lớn tuổi nhất ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Hàn Quốc 2024.

Bí quyết duy trì vẻ ngoài trẻ trung, sức sống dồi dào của bà Choi Soonhwa đến từ chế độ chăm sóc sức khỏe khoa học và thói quen tập luyện đều đặn. Dù rất yêu thích các món làm từ bột mì, bà nhận ra cơ thể không còn tiêu hóa tốt những món nhiều tinh bột, và dần dần giảm bớt. Bà kiểm soát lượng thức ăn, chỉ ăn hai bữa mỗi ngày.

Đặc biệt, bà có thói quen ăn trái cây hoặc salad cho bữa sáng, giúp cơ thể nạp năng lượng một cách lành mạnh và nhẹ nhàng.

Bữa sáng với trái cây và salad không chỉ giúp cơ thể nạp đầy dưỡng chất mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe lâu dài. Các nghiên cứu khoa học đều khẳng định, việc kết hợp trái cây và rau vào chế độ ăn uống hàng ngày có thể góp phần duy trì cân nặng, cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng cường hệ miễn dịch.

Lợi ích khi ăn trái cây và salad vào bữa sáng

1. Cung cấp năng lượng và dưỡng chất cần thiết cho cơ thể



Trái cây và salad chứa nhiều vitamin, khoáng chất, chất xơ, nước, giúp cung cấp năng lượng tự nhiên cho cơ thể. Đặc biệt, các loại trái cây giàu carbohydrate phức tạp như chuối, táo và quả mọng giúp cơ thể khởi đầu ngày mới với nguồn năng lượng bền vững, không gây tăng đột ngột lượng đường trong máu như những món ăn nhiều đường hoặc tinh bột khác.

2. Hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát cân nặng

Trái cây và rau xanh có hàm lượng chất xơ cao, giúp cải thiện chức năng tiêu hóa, duy trì sức khỏe ruột, giảm nguy cơ táo bón. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Nutrients (2020) cho thấy, chế độ ăn giàu chất xơ từ trái cây và rau củ có thể giúp giảm thiểu nguy cơ béo phì, duy trì cân nặng hợp lý nhờ cảm giác no lâu hơn, hạn chế việc ăn quá nhiều trong các bữa còn lại.

3. Giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính

Theo nghiên cứu của The Lancet (2019), việc ăn đủ lượng trái cây, rau mỗi ngày có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ. Các chất chống oxy hóa trong trái cây như vitamin C, polyphenol, flavonoid có khả năng bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây hại, giúp ngăn ngừa viêm nhiễm và làm chậm quá trình lão hóa.

4. Cân bằng lượng đường trong máu

Trái cây như táo, bưởi và quả mọng chứa đường tự nhiên kết hợp với chất xơ, giúp cân bằng lượng đường trong máu. Nghiên cứu từ British Medical Journal (2013) chỉ ra rằng, việc tiêu thụ trái cây nguyên quả (đặc biệt là quả mọng) giúp giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2, nhờ khả năng kiểm soát tốt lượng đường huyết.

5. Tăng cường hệ miễn dịch

Nhiều loại trái cây giàu vitamin C (như cam, kiwi, dâu tây) giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng. Nghiên cứu từ Journal of Clinical Medicine (2020) cho thấy rằng việc tiêu thụ thường xuyên các thực phẩm giàu vitamin C có thể làm giảm mức độ nghiêm trọng và tần suất mắc bệnh cảm cúm.

6. Cải thiện sức khỏe làn da và chống lão hóa

Salad từ rau xanh, trái cây chứa nhiều chất chống oxy hóa và nước, giúp cấp ẩm, nuôi dưỡng làn da từ bên trong. Một nghiên cứu trên tạp chí Dermato-Endocrinology (2012) cho thấy, các loại rau và trái cây giàu vitamin A, C, E có tác dụng bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, giúp da giữ được sự săn chắc.

Lưu ý

- Không nên chỉ ăn trái cây và salad mà bỏ qua protein

Bữa sáng nên cân bằng giữa các nhóm thực phẩm. Trái cây và salad cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất, nhưng thiếu protein, chất béo cần thiết. Bạn có thể bổ sung thêm protein từ các nguồn như hạt chia, hạt óc chó, sữa chua Hy Lạp, hoặc trứng để tạo nên bữa ăn đầy đủ dưỡng chất, giúp cơ thể duy trì năng lượng lâu hơn.

- Ăn với liều lượng vừa phải

Ăn quá nhiều trái cây có thể gây ra khó tiêu hoặc rối loạn tiêu hóa do lượng chất xơ cao. Điều này đặc biệt cần lưu ý với người có dạ dày nhạy cảm. Nên ăn với khẩu phần vừa phải, kết hợp cùng các thực phẩm khác để duy trì sự cân bằng trong bữa sáng.

- Không ăn trái cây có tính axit khi đói

Các loại trái cây có tính axit như cam, chanh, bưởi có thể gây kích ứng dạ dày nếu ăn khi đói, đặc biệt đối với người bị viêm loét dạ dày hoặc trào ngược axit. Nên kết hợp với những thực phẩm khác như sữa chua, yến mạch để giảm tác động tiêu cực lên dạ dày.