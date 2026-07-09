Trẻ không chơi, già chơi bù, cụ bà 96 tuổi tại Mỹ khiến mạng xã hội xôn xao khi bị viện dưỡng lão dọa đuổi vì những buổi tụ họp cùng bạn bè đến 1 giờ sáng.

Một đoạn video do một cụ bà 96 tuổi tại Mỹ đăng tải trên TikTok đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng sau khi bà cho biết mình bị viện dưỡng lão gửi thư cảnh báo vì thường xuyên tổ chức các buổi gặp mặt với bạn bè.

Chia sẻ này nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận, không chỉ vì phản ứng của cụ bà mà còn bởi chi phí sinh hoạt tại cơ sở chăm sóc người cao tuổi nơi bà đang sinh sống.

Nhân vật trong câu chuyện là Droniak, chủ tài khoản TikTok @grandma_droniak với hơn 15 triệu người theo dõi. Nội dung bà chia sẻ chủ yếu xoay quanh cuộc sống thường ngày tại viện dưỡng lão và thu hút lượng lớn người xem nhờ cách thể hiện hài hước, gần gũi.

Trong video mới nhất, cụ bà cho biết mình vừa nhận được một văn bản từ ban quản lý viện dưỡng lão.

Cụ bà đã vé văn quản từ cơ quan quản lý và cho biết không ai có thể ngăn tôi tận hưởng cuộc sống

Theo nội dung được bà chia sẻ, cơ sở này không cho phép cư dân tổ chức tiệc hoặc phục vụ đồ uống có cồn cho những người khác trong khuôn viên. Ban quản lý cũng cảnh báo rằng nếu tình trạng vi phạm tiếp diễn, bà có thể phải chấm dứt việc lưu trú tại đây.

Sau khi đọc nội dung lá thư, cụ bà xé đôi văn bản trước máy quay và nói: "Tôi muốn làm gì thì làm. Không ai có thể ngăn tôi tận hưởng cuộc sống". Phát biểu này nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội và nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Trong cùng đoạn video, bà tiết lộ đang chi khoảng 12.000 USD (hơn 315 triệu đồng) mỗi tháng để sinh sống tại viện dưỡng lão. Theo bà, với mức chi phí này, việc mời bạn bè đến gặp gỡ, trò chuyện và cùng uống vài ly là điều hoàn toàn bình thường. Bà cũng cho biết nhóm bạn thường tụ họp khá sôi nổi và đôi khi kéo dài đến khoảng 1 giờ sáng.

Video kết thúc khi cụ bà hoàn tất việc trang điểm để chuẩn bị đón bạn bè. Nghe thấy tiếng gõ cửa, bà mỉm cười và nói: "Họ đến rồi".

Cụ bà chuẩn bị tươm tất cho những bữa tiệc

Đoạn video nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận. Một trong những nội dung được nhắc đến nhiều nhất là mức phí 12.000 USD mỗi tháng mà cụ bà cho biết mình đang chi trả.

Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ trước con số này, trong khi một số ý kiến cho rằng với mức phí cao, cư dân kỳ vọng có nhiều quyền tự do hơn trong sinh hoạt hằng ngày.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều bình luận cho rằng các viện dưỡng lão cần duy trì những quy định chung nhằm đảm bảo môi trường sống phù hợp cho toàn bộ cư dân. Phần lớn người cao tuổi tại đây cần không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi hoặc điều trị, vì vậy các hoạt động tụ tập, đặc biệt nếu kéo dài đến khuya hoặc gây tiếng ồn, có thể ảnh hưởng đến những người khác.

Một số người từng làm việc trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi cũng chia sẻ rằng mỗi viện dưỡng lão có quy định riêng về giờ sinh hoạt, việc sử dụng đồ uống có cồn và các hoạt động tập thể. Những quy định này thường được xây dựng nhằm cân bằng giữa nhu cầu giao lưu của cư dân và việc đảm bảo an toàn, trật tự trong cơ sở.

Câu chuyện của cụ bà 96 tuổi vì vậy không chỉ thu hút sự chú ý bởi tính giải trí mà còn đặt ra nhiều góc nhìn về cuộc sống tại các viện dưỡng lão.

Một mặt, người cao tuổi vẫn có nhu cầu duy trì các mối quan hệ xã hội và tham gia những hoạt động mang lại niềm vui. Mặt khác, các cơ sở chăm sóc cũng cần duy trì nội quy để đảm bảo quyền lợi và sự thoải mái cho toàn bộ cư dân.

Nguồn: littlethings, people