Cụ bà 83 tuổi một mình vượt hơn 9.000 km đến Hà Giang: Xuống dốc không cho ai dìu, ngâm thác một tiếng, tối vẫn còn sức hát hò

Không đi cùng người thân, không chọn hành trình nhẹ nhàng, bà Annemarie (Hà Lan) quyết định một mình chinh phục Hà Giang bằng xe máy ở tuổi 83. Hành trình của bà khiến nhiều người ngưỡng mộ và một lần nữa nhắc nhớ rằng tuổi tác chưa bao giờ là giới hạn của những người còn giữ nguyên niềm đam mê khám phá.

Người ta vẫn thường nói hãy đi thật nhiều khi còn trẻ, còn sức khỏe, bởi chẳng ai biết cơ hội sẽ còn ở lại bao lâu. Thế nhưng câu chuyện của một nữ du khách người Hà Lan ở tuổi 83 một mình vượt hơn 9.000 km đến Việt Nam để chinh phục cung đường Hà Giang bằng xe máy lại khiến nhiều người phải nhìn nhận theo một cách khác: đôi khi, chỉ cần còn đủ đam mê, tuổi tác không phải là rào cản.

Ngày 16/7, bà Annemarie, 83 tuổi, đặt chân đến Hà Giang (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang), bắt đầu chuyến khám phá cao nguyên đá bằng xe máy. Đây là lần đầu tiên bà đến Việt Nam và cũng là một trong những hành trình táo bạo nhất, bởi ngay cả nhiều du khách trẻ cũng phải cân nhắc trước cung đường nổi tiếng với những khúc cua tay áo, đèo dốc và địa hình hiểm trở.

Bà Annemarie và tài xế chụp ảnh kỷ niệm chuyến đi tại Hà Giang.

Hình ảnh người phụ nữ tóc bạc, dáng người nhỏ nhắn ngồi sau xe máy giữa những dãy núi hùng vĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trên suốt hành trình, bà liên tục mỉm cười, chăm chú ngắm cảnh, thỉnh thoảng lại giơ điện thoại lên ghi lại từng khoảnh khắc. Những cung đường quanh co, một bên là vách đá dựng đứng, một bên là thung lũng phủ mây dường như không làm giảm đi sự háo hức của nữ du khách.

Điều đặc biệt là ngay từ khi đăng ký tour, bà Annemarie đã khẳng định muốn khám phá Hà Giang bằng xe máy thay vì ô tô. Lo ngại tuổi tác cùng địa hình nhiều đèo dốc, đơn vị tổ chức từng nhiều lần tư vấn bà lựa chọn phương án an toàn và nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, bà vẫn giữ nguyên quyết định, cho biết sức khỏe của mình vẫn đủ tốt để trải nghiệm Hà Giang theo cách mong muốn.

Để đảm bảo an toàn, lịch trình được điều chỉnh phù hợp với thể trạng của bà. Đoàn hạn chế những điểm phải leo núi hoặc đi bộ quá xa, ưu tiên các địa điểm có thể tiếp cận bằng xe máy và bố trí nghỉ ngơi sau mỗi chặng đường.

Dẫu vậy, bà vẫn khiến mọi người bất ngờ bởi sự dẻo dai và tinh thần chủ động. Ở những đoạn dốc dẫn xuống thác, khi các thành viên ngỏ ý dìu, bà chỉ mỉm cười và nói có thể tự đi. Mọi người sau đó chỉ lặng lẽ đi phía sau để hỗ trợ nếu cần.

Nữ du khách chọn khám phá Hà Giang bằng xe máy thay vì ngồi ô tô

Ngày đầu tiên, đoàn khởi hành từ trung tâm Hà Giang đến Du Già. Trên đường đi, bà nhiều lần yêu cầu dừng xe tại các điểm ngắm cảnh để chụp ảnh, hít thở không khí trong lành và ngắm nhìn núi non hùng vĩ.

Đến Du Già vào buổi chiều, nữ du khách tiếp tục đi bộ xuống thác, ngâm mình trong làn nước mát gần một giờ. Tối cùng ngày, bà cùng mọi người dùng bữa, uống bia, nhấp một chút rượu rồi hào hứng hát hò, giao lưu với các thành viên trong đoàn.

Bà Annemarie cùng mọi người dùng bữa, nhấp một chút rượu rồi hào hứng hát hò, giao lưu với các thành viên trong đoàn.

Sáng hôm sau, đoàn tiếp tục di chuyển qua Yên Minh, Quản Bạ. Dù có lúc trời đổ mưa nhẹ, khi đến khu vực Cổng Trời, nắng đã kịp ló rạng, mở ra khung cảnh những dãy núi nối tiếp nhau cùng thung lũng xanh trải dài phía dưới.

Trong số những điểm dừng chân, Lũng Hồ Panorama là nơi để lại ấn tượng sâu sắc nhất với bà Annemarie. Từ đây, bà có thể phóng tầm mắt ngắm toàn cảnh núi rừng, những con đường uốn lượn quanh sườn núi và các bản làng nhỏ nép mình dưới thung lũng.

Chiều 17/7, trước khi rời Hà Giang để tiếp tục hành trình đến Sa Pa và một số địa điểm khác ở miền Bắc, bà không giấu được sự tiếc nuối. Bà cho biết nếu biết trước Hà Giang đẹp và cuốn hút đến vậy, bà sẽ dành thêm vài ngày để khám phá.

"Đó là một trong những quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời"

Chia sẻ về hành trình đặc biệt này, anh Trần Thanh Tuân, nhân viên của công ty du lịch Ha Giang Go - người đồng hành cùng nữ du khách cho biết bà Annemarie là vị khách lớn tuổi nhất mà anh từng gặp trong ba năm làm nghề "xe ôm" du lịch ở Hà Giang.

"Điều khiến mình nhớ nhất không phải vì bà nổi tiếng trên mạng xã hội, mà vì bà đi một mình và đã 83 tuổi", anh kể.

Theo anh Tuân, ban đầu bà Annemarie không hề có ý định đặt tour của công ty. Trước đó, bà từng đăng ký một tour Hà Giang khác nhưng bị hủy vì đơn vị tổ chức lo ngại tuổi tác của bà không phù hợp với cung đường nhiều thử thách. Sau đó, bà tự tìm kiếm thông tin trên Internet và tình cờ biết đến Ha Giang Go.

Nữ du khách dành trọn 2 ngày khám phá những cung đường, thưởng thức ẩm thực và gặp gỡ những người bạn mới

Điều thú vị là chính bà cũng thừa nhận nếu biết trước cung đường Hà Giang khó đi đến vậy, có lẽ bà đã không đủ can đảm để đăng ký. Nhưng sau khi hoàn thành chuyến đi, bà mỉm cười và nói đây là "một trong những quyết định đúng đắn nhất" của mình.

Anh Tuân cho biết từ ngày bà đến, cả công ty đều thấp thỏm vì lo bà không quen địa hình đèo dốc hay thời tiết thất thường của vùng cao. Chính vì vậy, mọi người đã cùng nhau điều chỉnh lịch trình, chuẩn bị các phương án phù hợp nhất với sức khỏe của bà, với mục tiêu duy nhất là giúp bà có một chuyến đi an toàn và trọn vẹn.

"Có lẽ bà cũng biết mọi người lo cho mình nên lúc nào cũng giữ nụ cười rất tươi và luôn nói rằng bà vẫn ổn", anh nhớ lại.

Điều khiến anh xúc động nhất là mỗi lần cầm điện thoại ghi lại những khoảnh khắc của bà trên suốt hành trình. Trong mắt anh, đó không chỉ là một nữ du khách lớn tuổi mà còn là người mang trong mình tình yêu cuộc sống và tinh thần khám phá hiếm có.

Sau này, bà Annemarie kể rằng mình đã dành hơn 30 năm để du lịch khắp thế giới. Tuy nhiên, sau đại dịch Covid-19, sức khỏe tim mạch không còn cho phép bà tiếp tục những chuyến đi dài như trước. Bà từng nghĩ chuyến đi Nhật Bản năm ngoái sẽ là chuyến phiêu lưu cuối cùng trong cuộc đời. Thế nhưng, sức hút của Việt Nam đã khiến bà thay đổi quyết định và đưa bà đến với Hà Giang.

Bà Annemarie vui vẻ thưởng thức các món ăn Việt Nam

Trong suốt chuyến đi, không chỉ đội ngũ của công ty mà cả các du khách và những tài xế đi cùng đoàn đều dành cho bà sự quan tâm đặc biệt. Mọi người liên tục hỏi han, nhường nhịn, hỗ trợ và dành cho người phụ nữ 83 tuổi sự tôn trọng, ngưỡng mộ.

"Kết thúc chuyến đi, điều mình nhớ nhất không chỉ là vẻ đẹp của Hà Giang, mà còn là hình ảnh một người phụ nữ 83 tuổi với nụ cười luôn thường trực trên môi. Bà khiến mình hiểu rằng tuổi tác chưa bao giờ là giới hạn. Chỉ cần trái tim vẫn còn muốn khám phá, mỗi hành trình đều có thể bắt đầu", anh Tuân chia sẻ.

Hành trình của bà Annemarie sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng Việt Nam. Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần lạc quan, sự dũng cảm và tình yêu khám phá của người phụ nữ 83 tuổi. Không ít ý kiến cho rằng ngay cả người trẻ cũng chưa chắc đủ quyết tâm để một mình vượt hơn 9.000 km đến một đất nước xa lạ rồi lựa chọn chinh phục cung đường Hà Giang bằng xe máy.

Bên cạnh những lời khen dành cho bà, nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ niềm tự hào khi vẻ đẹp của Hà Giang nói riêng và Việt Nam nói chung tiếp tục để lại dấu ấn trong lòng du khách quốc tế. Với họ, chuyến đi của bà Annemarie không đơn thuần là một hành trình du lịch, mà còn là minh chứng rằng niềm đam mê khám phá không bị giới hạn bởi tuổi tác. Chỉ cần còn đủ sức khỏe, đủ sự tò mò và đủ yêu cuộc sống, mỗi chuyến đi đều có thể trở thành một ký ức đáng nhớ, dù bắt đầu ở tuổi 20 hay khi đã bước sang tuổi 83.