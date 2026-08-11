Cụ bà 78 tuổi có mái tóc “dày hơn người trẻ” tiết lộ làm điều này cả trăm lần mỗi ngày

Gần đây, câu chuyện về một cụ bà 78 tuổi ở Hà Nam (Trung Quốc) có mái tóc dày, thậm chí hơn nhiều người trẻ, đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Cụ bà Khổng, 78 tuổi, trở thành chủ đề được bàn luận trên Weibo sau khi chia sẻ thói quen chải tóc cả trăm lần mỗi ngày. Điều đáng chú ý là bà không gặp tình trạng rụng tóc rõ rệt, đường chân tóc còn xuất hiện tóc mới và lượng tóc được nhận xét là dày hơn nhiều người trẻ.

Chia sẻ về thói quen hằng ngày, cụ bà cho biết gần như ngày nào bà cũng kiên trì chải tóc cả trăm lần. Khi không có lược bên cạnh, bà dùng tay để chải tóc, với mong muốn kích thích tuần hoàn máu ở da đầu và duy trì sức khỏe của tóc.

Sau khi xem video, nhiều cư dân mạng tỏ ra bất ngờ: “78 tuổi mà tóc còn dày hơn tôi, bà có bí quyết gì vậy?”. Một số người cũng tò mò liệu cụ bà có sử dụng thực phẩm đặc biệt nào để chăm sóc tóc hay không.

Cụ bà Khổng, 78 tuổi, trở thành chủ đề được bàn luận trên Weibo sau khi chia sẻ thói quen chải tóc cả trăm lần mỗi ngày.

Cụ bà tiết lộ mình đặc biệt thích ăn đậu đen và thường ăn bánh màn thầu chấm cùng mè đen. Theo bà, đây là những thực phẩm quen thuộc nhưng có thể trở thành một phần trong thói quen chăm sóc sức khỏe và mái tóc.

Bà cho rằng với chăm sóc sức khỏe, quan trọng nhất là duy trì lâu dài, không nhất thiết phải tìm đến những phương pháp phức tạp. Những thói quen đơn giản nếu được thực hiện đều đặn mỗi ngày cũng có thể mang lại lợi ích.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng chải tóc ở mức độ vừa phải có thể tạo kích thích nhẹ lên da đầu, nhưng chải quá nhiều hoặc quá mạnh lại có thể làm tổn thương tóc và nang tóc.

Sự phát triển của tóc chủ yếu phụ thuộc vào sức khỏe của nang tóc, yếu tố di truyền, hormone và tình trạng dinh dưỡng. Chỉ chải tóc thường xuyên không thể giải quyết tận gốc tình trạng rụng tóc cũng như không có bằng chứng cho thấy có thể thúc đẩy đáng kể quá trình mọc tóc.

Các chuyên gia khuyến nghị không nên chải tóc quá 100 lần mỗi ngày. Động tác cần nhẹ nhàng, không gây đau hoặc kích ứng da đầu, theo Aboluowang.

Khi chải, nên bắt đầu gỡ rối từ phần ngọn tóc, sau đó từ từ chải dần lên trên, đặc biệt với những vùng bị rối. Về dụng cụ, nên ưu tiên lược răng thưa bằng gỗ, lược sừng hoặc lược tròn đệm hơi. Tránh sử dụng lược kim loại có răng quá sít vì có thể làm xước hoặc tổn thương da đầu.