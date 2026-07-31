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Cột mốc lịch sử khi Nhật Bản lần đầu bắn Tomahawk từ tàu khu trục của chính mình

Sao Đỏ
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Nhật Bản đã thử nghiệm tên lửa hành trình Tomahawk lần đầu tiên từ tàu khu trục JS Chokai, được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis.

Thông tin về cuộc thử nghiệm vũ khí do Bộ Quốc phòng Nhật Bản báo cáo. JS Chokai là một tàu khu trục lớp Kongo, chính thức vào biên chế năm 1998.

Con tàu được trang bị 8 tên lửa chống hạm RGM-84 Harpoon, 1 khẩu pháo 127mm, 2 ống phóng ngư lôi 3 nòng cỡ 324mm, 1 hệ thống phóng thẳng đứng Mk 41, 1 hệ thống phòng không tầm gần và 1 máy bay trực thăng SH-60K.

Đáng chú ý nhất là được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis, cho phép nó đánh chặn tên lửa đạn đạo. Nhật Bản đã gửi tàu khu trục Chokai đến Mỹ vào tháng 10/2025 để tiến hành hiện đại hóa.

Các quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết Hải quân Mỹ đã cung cấp địa điểm thử nghiệm, kiểm soát vùng biển và không phận, đồng thời hỗ trợ việc lập kế hoạch bắn đạn thật. Cùng lúc đó, họ nhấn mạnh việc phóng tên lửa được thực hiện bởi thủy thủ đoàn người Nhật.

Đại diện Cơ quan Mua sắm, Công nghệ và Hậu cần Nhật Bản cho biết thêm, cuộc thử nghiệm bắn đạn thật với tàu JS Chokai hiện tại là không cần thiết, vì hệ thống Mk 41 và thiết bị phóng tên lửa Tomahawk đã được Hải quân Mỹ chứng minh hiệu quả trong thực tế.

Dự kiến tàu JS Chokai sẽ trở về Nhật Bản vào tháng 9/2026, với cảng nhà là Sasebo. Vụ phóng này đã đưa Tokyo trở thành quốc gia thứ 3 ngoài Mỹ, sau Australia và Hà Lan, phóng tên lửa Tomahawk từ một tàu chiến mặt nước.

Tàu khu trục JS Chokai phóng tên lửa hành trình Tomahawk lần đầu tiên.

Khoản kinh phí được phê duyệt đến hết năm tài chính 2026 này cung cấp khoảng 694 triệu USD để tích hợp khả năng phóng tên lửa Tomahawk trên 5 tàu khu trục của Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản (JMSDF) với hệ thống Aegis, bao gồm chiếc Chokai, Kirishima, Haguro, Myoko và Atago.

Công tác hiện đại hóa các khu trục hạm Haguro và Kirishima đã bắt đầu từ năm 2025. Đối với tàu Atago và Myoko, hợp đồng mua sắm thiết bị cần thiết đã được ký kết và quá trình nâng cấp dự kiến sẽ bắt đầu trong năm 2026.

Nhật Bản đang đóng thêm 2 tàu chiến được trang bị hệ thống Aegis, dự kiến sẽ được đưa vào biên chế năm 2027 và 2028.

Sau khi hoàn thành chương trình hiện đại hóa hiện tại, 5 trong số 8 khu trục hạm Aegis của Nhật Bản sẽ có khả năng sử dụng tên lửa Tomahawk, và 3 tàu còn lại dự kiến sẽ được hiện đại hóa trong khuôn khổ những chương trình phân bổ ngân sách tương lai.

Nhật Bản cũng có kế hoạch mua tới 400 tên lửa Tomahawk từ Mỹ, với tổng chi phí khoảng 1,03 tỷ USD. Việc giao hàng theo thỏa thuận này sẽ bắt đầu vào năm 2025.

Theo Militarnyi
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vũ khí

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