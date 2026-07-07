Công viên rộng 8ha giữa trung tâm TP.HCM bất ngờ được chú ý: Vừa diễn ra cuộc khai quật quan trọng

Công viên này thực sự nằm ở đâu?

Công viên Lê Thị Riêng, mảng xanh quen thuộc rộng khoảng 8ha giữa trung tâm TP.HCM, những ngày gần đây bất ngờ được chú ý khi lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực từng là Nghĩa trang Đô Thành cũ.

Theo Báo điện tử Chính phủ và Tuổi Trẻ Online, trong ngày 6/7, lực lượng chức năng đã tiến hành khai quật, tìm thấy 9 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, cùng nhiều di vật như súng, đạn, tăng võng, túi quân trang, vật dụng cá nhân. Một trường hợp có manh mối rõ nhất là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên; sáng 7/7, người thân nhận là em của liệt sĩ đã được lấy mẫu ADN để phục vụ đối chiếu.

Lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (Ảnh Báo Chính Phủ)

Thông tin này khiến nhiều người nhìn lại Công viên Lê Thị Riêng không chỉ như một điểm vui chơi, tập thể dục quen thuộc, mà còn là không gian lưu giữ nhiều lớp ký ức của Sài Gòn - TP.HCM. Trước khi trở thành công viên xanh giữa đô thị, khu vực này từng là Nghĩa trang Đô Thành, còn được gọi là Nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán.

Công viên Lê Thị Riêng: Khoảng xanh quen thuộc giữa nhịp sống đô thị

Nằm giữa các tuyến đường đông đúc như Cách Mạng Tháng Tám, Bắc Hải và Trường Sơn, Công viên Lê Thị Riêng từ lâu là điểm hẹn quen thuộc của người dân TP.HCM. Vào sáng sớm hoặc chiều muộn, nơi đây thường có đông người đi bộ, chạy bộ, tập dưỡng sinh, chơi thể thao nhẹ hoặc đưa trẻ nhỏ đi dạo.

Công viên không phải kiểu điểm đến check-in ồn ào, nhưng lại phù hợp với những ai muốn tìm một khoảng xanh giữa trung tâm thành phố. Dưới những tán cây lớn, du khách có thể bắt gặp hình ảnh rất đời thường của TP.HCM: người cao tuổi tập thể dục, nhóm bạn trẻ trò chuyện bên ghế đá, trẻ nhỏ vui chơi, những người bán hàng rong đi ngang qua các lối đi bộ.

Ảnh Wikipedia

Với du khách lần đầu đến TP.HCM, Công viên Lê Thị Riêng có thể là một điểm dừng chân nhẹ nhàng trong lịch trình khám phá khu vực trung tâm. Thay vì chỉ ghé các địa danh nổi tiếng, việc dành một buổi sáng hoặc chiều muộn ở công viên giúp du khách cảm nhận rõ hơn nhịp sống địa phương.

Tuy nhiên, trong thời gian công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được triển khai, người dân và du khách nên chú ý các khu vực được khoanh vùng, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, không tự ý tiếp cận hiện trường hoặc chụp ảnh quá gần khu vực làm nhiệm vụ.

Những công viên đáng ghé ở TP.HCM

Không chỉ có Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM còn nhiều mảng xanh phù hợp để người dân và du khách nghỉ ngơi, đi dạo hoặc tìm một khoảng lặng giữa đô thị.

Ở khu vực trung tâm, Công viên Tao Đàn là một trong những mảng xanh lâu đời và quen thuộc nhất. Nằm gần Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà, đường Nguyễn Thị Minh Khai và nhiều tuyến phố lớn, nơi đây phù hợp để đi dạo buổi sáng, ngắm cây cổ thụ, quan sát sinh hoạt thường ngày của người dân. Với du khách thích chụp ảnh đời thường, Tao Đàn có nhiều góc xanh, yên tĩnh, đối lập với nhịp xe cộ bên ngoài.

Ảnh Vinpearl

Công viên 23/9, nằm gần chợ Bến Thành và phố Tây Bùi Viện, lại mang màu sắc khác. Đây là không gian mở thường gắn với các sự kiện văn hóa, du lịch, hội chợ, lễ hội ẩm thực. Vị trí thuận tiện giúp công viên này phù hợp để kết hợp trong lịch trình tham quan trung tâm quận 1.

Những năm gần đây, Công viên bờ sông Sài Gòn ở khu Thủ Thiêm cũng trở thành điểm đến được nhiều người yêu thích. Từ đây, du khách có thể ngắm toàn cảnh trung tâm TP.HCM bên kia sông, đặc biệt đẹp vào chiều muộn và buổi tối khi các tòa nhà lên đèn. Không gian rộng, thoáng, có lối đi bộ ven sông khiến nơi này phù hợp với các hoạt động thư giãn, chụp ảnh, ngắm hoàng hôn.

Bên cạnh đó, Công viên Bến Bạch Đằng cũng là lựa chọn đáng tham khảo nếu du khách muốn đi dạo ven sông ngay trung tâm. Từ khu vực này, có thể kết hợp tham quan phố đi bộ Nguyễn Huệ, bến tàu du lịch hoặc các công trình kiến trúc nổi bật quanh quận 1.

Ảnh Khu du lịch Bửu Long