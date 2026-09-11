Công ty Y tế Việt Mỹ cung cấp thiết bị gần 600 tỷ đồng cho Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

Trong giai đoạn 2018 - 2025, Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ đã cung cấp và liên danh cung cấp 4 gói thầu thiết bị y tế cho Bệnh viện Ung bướu Nghệ An với tổng giá trị gần 600 tỷ đồng.

Ngày 25/7/2026, C03 (Bộ Công an) ra quyết định khởi tố vụ án "Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị liên quan; đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn và tạm giam đối với 3 bị can để phục vụ công tác điều tra.

Điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế về tội "Nhận hối lộ", quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự. Cơ quan điều tra xác định, ông Thuấn có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn.

Trong diễn biến mới nhất khi mở rộng điều tra ở các đơn vị và địa phương, ngày 3 và 10/9/2026, Cục Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đóng tại phường Vinh Hưng (tỉnh Nghệ An).

Thời gian qua, Công ty Việt Mỹ được biết đến là một công ty lớn trong việc cung cấp thiết bị và dịch vụ y tế. Tại Nghệ An, trong giai đoạn 2018 - 2025, Công ty Việt Mỹ đã trực tiếp và liên danh tham gia cung ứng 4 gói thầu thiết bị y tế cho Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, với tổng giá trị gần 600 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 2/4/2018, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An Nguyễn Quang Trung ký Quyết định số 558 phê duyệt lựa chọn Công ty Việt Mỹ thực hiện gói thầu "Lắp đặt máy gia tốc xạ trị và CT mô phỏng tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An", có giá trị gần 228 tỷ đồng.

Đến ngày 30/10/2023, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã ký Quyết định số 2412 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 22: Mua sắm máy Spect/CT thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 5 của Dự án xây dựng Trung tâm Xạ trị và Y học hạt nhân, thuộc Dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (giai đoạn 1).

Công ty Việt Mỹ trúng gói thầu trị giá gần 228 tỷ đồng cung cấp thiết bị y tế cho Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Theo quyết định, Công ty Việt Mỹ trúng thầu cung cấp máy Spect/CT với giá trị 23,5 tỷ đồng. Thiết bị có model NM/CT 860 do hãng GE Medical Systems Israel, Functional Imaging sản xuất tại Israel.

Tiếp đó, ngày 1/2/2024, ông Nguyễn Quang Trung ký Quyết định số 275 phê duyệt lựa chọn Công ty Việt Mỹ thực hiện gói thầu "Mua sắm thiết bị chẩn đoán hình ảnh" thuộc dự toán mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, với giá trị 26,3 tỷ đồng.

Gần đây nhất, ngày 20/3/2025, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An ký Quyết định số KQ2500020065_2503201456 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2: Mua sắm thiết bị y tế chuyên dùng.

Theo đó, Liên danh Việt Mỹ - Thành An được lựa chọn trúng thầu với giá trị hơn 291 tỷ đồng.

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cho biết, phía bệnh viện chưa tiến hành rà soát các gói thầu có liên quan tại đơn vị này.

Trong giai đoạn 2018-2025, Công ty Việt Mỹ cung cấp và liên danh cung cấp 4 gói thầu trị giá gần 600 tỷ đồng các thiết bị y tế cho Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Theo quyết định khởi tố vụ án "Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan.

Cụ thể, Bùi Chân Phương - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Việt Mỹ đã thành lập và điều hành 3 công ty tại Việt Nam, gồm Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ, Công ty TNHH Đầu tư Y tế Sao Kim và Công ty CP Dược phẩm Hoàng Mai; đồng thời thành lập 5 công ty tại Singapore và 3 công ty tại Hồng Kông.

Mục đích việc thành lập nhiều doanh nghiệp nhằm thực hiện hoạt động mua đi, bán lại, nâng khống giá thiết bị y tế và thuốc tân dược trước khi nhập khẩu về Việt Nam để bán cho các cơ sở y tế với giá cao. Qua đó thu lợi bất chính, gây thất thu ngân sách Nhà nước và ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh.

Ngoài ra, trong quá trình nhập khẩu thiết bị y tế, Công ty Việt Mỹ bị xác định đã lợi dụng giấy phép nhập khẩu do Bộ Y tế cấp cho thiết bị chính để khai báo gian dối các thiết bị đi kèm để nhập lậu.