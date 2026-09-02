Khởi tố, bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn về tội “Nhận hối lộ”

Ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, bị khởi tố và bắt tạm giam về tội “Nhận hối lộ”. Theo cơ quan điều tra, ông Thuấn có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn.

Ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế (Ảnh: Bộ Công an)

Ngày 2/9, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đang điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Buôn lậu", xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ cùng các đơn vị, địa phương liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, ngày 2/9, Cục Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, về tội "Nhận hối lộ", quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, ông Trần Văn Thuấn có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn.

Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cục Cảnh sát kinh tế đã tổ chức thi hành các quyết định và lệnh tố tụng đối với ông Trần Văn Thuấn theo đúng quy định pháp luật.

Hiện Cục Cảnh sát kinh tế đang tập trung điều tra, làm rõ quy mô, vai trò và hành vi phạm tội của các bị can, đối tượng liên quan; tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án và thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.