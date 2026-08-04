Công ty ở TP HCM biến hàng nghìn người thành tỷ phú: Kinh doanh ra sao trong nửa đầu năm?

Nguồn thu chủ yếu vẫn đến từ hoạt động kinh doanh xổ số, chiếm trên 97% tổng doanh thu.

Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TP HCM vừa công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2026 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (bao gồm Thuế TTĐB của Xổ số) đạt hơn 8.000 tỷ đồng, tăng gần 1.000 tỷ đồng (tương đương 14%) so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn thu chủ yếu vẫn đến từ hoạt động kinh doanh xổ số, chiếm trên 97% tổng doanh thu. Phần còn lại được đóng góp từ hoạt động in ấn và cho thuê văn phòng.

Nhờ doanh thu tăng, lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 1.184 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức lợi nhuận bán niên cao nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp và vượt xa nhiều công ty xổ số kiến thiết khác tại khu vực phía Nam.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2026, Xổ số kiến thiết TP.HCM đặt mục tiêu doanh thu khoảng 17.320 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.005 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ xổ số truyền thống dự kiến đạt 16.070 tỷ đồng với tỷ lệ tiêu thụ gần 99%, còn xổ số cào dự kiến mang về khoảng 780 tỷ đồng.



Với kết quả đạt được sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành gần 60% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm.

Đến cuối tháng 6/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt hơn 3.200 tỷ đồng. Nợ phải trả ở mức trên 1.300 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là các khoản thuế và nghĩa vụ phải nộp ngân sách.

Tổng số người lao động của Công ty đến ngày 30/6/2026 là 376 người.



Trong chiến lược phát triển giai đoạn đến năm 2030, Xổ số kiến thiết TP.HCM đặt mục tiêu đạt tổng doanh thu hơn 88.750 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 11.110 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng bình quân khoảng 3% mỗi năm.



Doanh nghiệp xác định xổ số truyền thống tiếp tục là mảng kinh doanh cốt lõi, đồng thời sẽ bổ sung thêm các sản phẩm nhằm nâng sức hấp dẫn của xổ số cào biết ngay kết quả. Bên cạnh đó, công ty cũng nghiên cứu xây dựng phương án triển khai và vận hành loại hình xổ số lô tô tự chọn.



Xổ số kiến thiết TP.HCM là doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn, trực thuộc UBND TP.HCM. Theo cơ chế hiện hành, sau khi trích lập các quỹ theo quy định, toàn bộ lợi nhuận còn lại được nộp vào ngân sách nhà nước.

