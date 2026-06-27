Công ty luật "vận hành bằng AI" đầu tiên trên thế giới thắng hơn 200 triệu đồng tại tòa án

Một công ty luật hoàn toàn vận hành bằng Trí tuệ nhân tạo (AI) tại Anh vừa giúp khách hàng giành chiến thắng trong một vụ kiện tụng. Điều đáng nói là toàn bộ quá trình chuẩn bị hồ sơ phức tạp trước khi ra tòa đều do AI tự động thực hiện mà không cần bất kỳ luật sư con người nào nhúng tay vào.

Phiên tòa lịch sử này diễn ra vào ngày 14/5/2026, nhưng phải đến khi các thủ tục hậu tố tụng hoàn tất và được công bố rộng rãi vào ngày 24/6/2026, sự kiện này mới lập tức trở thành tâm điểm chú ý nhờ tính chính xác tuyệt đối và mở ra một chương mới cho công lý thời đại số.

Vụ kiện đòi nợ cần giải pháp đột phá

Sự việc bắt đầu khi cô Tamires Camal Taquidir, một nữ lao động tự do (freelancer) bị một doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng và khách sạn quỵt khoản thù lao 7.000 bảng Anh (khoảng hơn 220 triệu đồng). Trong thực tế, những khoản tranh chấp dưới 10.000 bảng thường bị người dân ngậm ngùi bỏ qua. Lý do là chi phí để thuê một đội ngũ luật sư con người theo đuổi vụ kiện có thể đắt đỏ hơn cả số tiền cần đòi.

Để tự bảo vệ mình, cô Taquidir đã tìm đến Garfield AI – nền tảng được vinh danh là công ty luật trí tuệ nhân tạo đầu tiên trên thế giới được Cơ quan Quản lý Luật sư Anh (SRA) chính thức cấp phép hoạt động. Thay vì tốn hàng nghìn bảng Anh cho các văn phòng luật truyền thống, hệ thống AI đã giải quyết toàn bộ bài toán của cô với mức chi phí tiết kiệm kinh ngạc: chỉ khoảng 400 bảng Anh (hơn 12 triệu đồng).

AI làm giấy tờ, luật sư đến phòng xử án

Trong hệ thống tư pháp, quy trình kiện tụng luôn bị chia làm hai phần: chuẩn bị hồ sơ và ra tòa tranh tụng. Hệ thống trí tuệ nhân tạo đã tự động hóa hoàn toàn giai đoạn chuẩn bị phức tạp nhất. Nó tự soạn thảo các bức thư yêu cầu thanh toán chuẩn chỉnh, thu thập chứng cứ, lập 4 bản lời khai nhân chứng tỉ mỉ và trực tiếp đệ trình giấy tờ lên Tòa án hạt Wandsworth (Wandsworth County Court). Đáng kinh ngạc hơn, khi bên bị đơn

tung ra các yêu cầu kiện ngược (counterclaim) nhằm dọa dẫm thân chủ, AI đã lập tức phân tích tình huống và tự động đưa ra các văn bản phản bác vô cùng sắc bén.

Chỉ đến sát ngày diễn ra phiên xử trực tiếp kéo dài 3 giờ đồng hồ vào ngày 14/5/2026, một luật sư con người bằng xương bằng thịt tên là Dominic Li mới được mời vào cuộc. Tiếp quản bộ hồ sơ "rõ ràng và hiệu quả" do AI chuẩn bị sẵn, luật sư Li đã dễ dàng đại diện cho cô Taquidir thực hiện khâu biện hộ cuối cùng và mang về chiến thắng trọn vẹn trước thẩm phán.

Đối mặt với điểm yếu "ảo giác" nguy hiểm của AI

Trước đây, công chúng từng chứng kiến không ít vụ việc hi hữu khi một số luật sư truyền thống lạm dụng các chatbot thông thường (như ChatGPT) để viết văn bản và bị tòa án phạt nặng. Nguyên nhân là các công cụ AI này mắc chứng "ảo giác" (hallucination) – một lỗi hệ thống khiến AI tự bịa ra các điều luật hoặc trích dẫn những vụ án hoàn toàn không có thật trên đời.

Trái lại, Garfield AI là một phần mềm chuyên biệt sâu cho ngành luật. Được thiết kế bởi sự kết hợp giữa các chuyên gia pháp lý hàng đầu và kỹ sư công nghệ, đồng thời chịu sự giám sát nghiêm ngặt của nhà nước, hệ thống này đảm bảo tính chính xác tuyệt đối, loại bỏ 100% rủi ro thông tin giả mạo khi trình lên cơ quan tư pháp.

Đi đôi với thông tin thắng kiện vừa công bố, Garfield AI xác nhận hệ thống của họ hiện đã xử lý thành công hơn 600 khiếu nại dân sự, đòi lại tổng cộng hơn 500.000 bảng Anh (khoảng hơn 16 tỷ VNĐ) cho các doanh nghiệp nhỏ và người lao động tự do.

Chiến thắng này đã kích hoạt một làn sóng chấn động. Ngay trong tháng 6 này, hãng luật lớn nhất thế giới Kirkland & Ellis đã phải công bố khoản đầu tư khổng lồ nửa tỷ USD để tự phát triển AI nhằm tránh nguy cơ tụt hậu.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý SRA cũng đang mạnh tay trừng phạt các đơn vị lạm dụng công nghệ sai cách. Điển hình là vụ hãng luật danh tiếng Pinsent Masons bị tòa án London khiển trách nặng nề vào tháng trước vì nộp tài liệu sai lệch do AI nội bộ tự tạo.