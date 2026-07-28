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Công ty làm cao tốc của Tập đoàn Sơn Hải bất ngờ giảm 96% vốn điều lệ, công trường đang ra sao?

Yên Chi
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Doanh nghiệp này được thành lập vào cuối năm 2025, là công ty dự án do Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải của ông Nguyễn Viết Hải sở hữu để triển khai tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc theo phương thức đối tác công tư (PPP).

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Doanh nghiệp dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc giảm vốn điều lệ gần 96%

Công ty TNHH Đầu tư đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc vừa đăng ký giảm vốn điều lệ từ 1.725 tỷ đồng xuống còn 70,5 tỷ đồng, tương đương giảm gần 96%.

Toàn bộ phần vốn góp tại doanh nghiệp do ông Lê Thanh Hướng đại diện. Ông Hướng hiện là Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, đồng thời giữ chức Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải.

- Ảnh 2.

Doanh nghiệp này được thành lập vào cuối năm 2025, là công ty dự án do Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải sở hữu để triển khai tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc được khởi công ngày 19/12/2025 với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 khoảng 18.002 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Nhà nước tham gia khoảng 6.500 tỷ đồng, phần còn lại do nhà đầu tư thu xếp.

Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc dài khoảng 66 km, kết nối Tân Phú (Đồng Nai) với thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng), giúp giảm thời gian đi từ TP.HCM đến Lâm Đồng còn 3 - 3,5 giờ và thay thế đèo Bảo Lộc cũ.﻿

Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc chưa thể thi công đồng loạt﻿

Báo Đấu thầu ngày 13/7/2026 trích dẫn thông tin từ Báo cáo mới nhất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) số 1 tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau gần 7 tháng kể từ lễ khởi công, công trường chủ yếu dừng ở các hạng mục chuẩn bị mặt bằng và chưa thể bước vào giai đoạn thi công đồng loạt.

Theo ông Nguyễn Nhân Bản, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng, trở ngại lớn nhất hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các thủ tục liên quan đến đất rừng.

Để triển khai dự án, khoảng 104,25 ha rừng phải được chuyển đổi mục đích sử dụng. Đến nay, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng, các đơn vị quản lý rừng đang khai thác lâm sản để bàn giao mặt bằng cho dự án.

Ngoài ra, khoảng 224,15 ha diện tích dự án còn chồng lấn với quy hoạch khoáng sản bô xít. Doanh nghiệp dự án đã hoàn thiện báo cáo đánh giá hiệu quả kinh tế của việc thu hồi khoáng sản và trình cơ quan chức năng thẩm định, dự kiến hoàn tất trong tháng 7/2026.

Đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật như điện, cấp nước và viễn thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 đã hoàn tất các thủ tục điều chỉnh dự án. Hiện doanh nghiệp dự án đang tổ chức lựa chọn nhà thầu để triển khai công tác di dời.

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Bên cạnh các vướng mắc khách quan về mặt bằng, đất rừng và khoáng sản, Ban Quản lý dự án cho biết nhiều đầu việc thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư vẫn chưa được hoàn thành.

Cụ thể, doanh nghiệp dự án chưa phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật, chưa hoàn tất thiết kế bản vẽ thi công, chưa ký hợp đồng tín dụng với các tổ chức tín dụng cũng như chưa ký hợp đồng chính thức với các nhà thầu xây lắp. Đây đều là các điều kiện bắt buộc để dự án PPP có thể bước vào giai đoạn thi công đại trà.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 cũng nhấn mạnh, với mô hình PPP của dự án này, hầu hết các công việc quan trọng như hoàn thiện hồ sơ, lựa chọn nhà thầu, thu xếp vốn tín dụng, quản lý thi công, nghiệm thu và giải ngân đều do nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án trực tiếp thực hiện. Vì vậy, tiến độ cũng như chất lượng dự án phụ thuộc rất lớn vào năng lực tổ chức và điều hành của các đơn vị này.

Để bảo đảm tiến độ, Ban Quản lý dự án kiến nghị Tập đoàn Sơn Hải và Công ty TNHH Đầu tư đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc khẩn trương hoàn thiện các thủ tục còn thiếu theo đúng cam kết, đồng thời đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, rút ngắn thời gian thẩm định và phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nhằm tạo điều kiện cho dự án sớm triển khai thi công trên diện rộng.

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tập đoàn sơn hải

dự án

cao tốc

giảm 96% vốn điều lệ

vốn điều lệ

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