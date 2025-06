Công ty có hàng ngàn chai nước mắm bị đổ bỏ ở Quảng Nam nói gì?

Liên quan đến vụ việc người dân ở xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, phát hiện cả ngàn chai nước mắm bị đổ bỏ trong bụi rậm, phóng viên Báo Người Lao Động đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với ông Lê Hùng Quang, Giám đốc Công ty CP chế biến thủy sản Thanh Hóa (địa chỉ tại TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam thu gom hàng ngàn chai nước nắm, nước chấm bị đổ bỏ

Ông Quang cho biết khi đọc thông tin trên báo chí, ông đã nhận ra đó là sản phẩm của công ty mình sản xuất. "Tôi thấy rất xót xa khi sản phẩm bị đổ bỏ" – ông Quang nói.

Theo ông Quang, công ty ông làm ăn khó khăn nên đã đóng cửa, tạm dừng hoạt động đã 6 tháng nay. Ông cho biết lô hàng nước mắm, nước chấm bị đổ bỏ do công ty sản xuất năm 2023, hết hạn vào năm 2024.

Theo ông, lô hàng này công ty sản xuất thử nghiệm "theo hương vị miền Nam" nên chỉ mới đưa vào tỉnh Quảng Nam để thăm dò thị trường. Khi sản phẩm không được đón nhận thì công ty không sản xuất thêm.

Các sản phẩm này đều đã hết hạn

Ông Quang cho biết thông qua người quen, công ty ông đưa vào Quảng Nam hơn 1.000 chai nước mắm, nhưng lại nói rằng không biết đại lý nào đã đổ bỏ số nước mắm, nước chấm do công ty mình sản xuất.

Theo ông Quang, công ty sản xuất nước mắm truyền thống, sản phẩm đảm bảo an toàn, do hết hạn nên người ta đổ bỏ chứ không phải hàng giả, hàng nhái. Tuy nhiên, ông cho rằng việc đổ bỏ ra môi trường như vậy là không phù hợp.

Về thương hiệu Kapok in trên sản phẩm, ông Quang nói do công ty tự đặt, không trùng với thương hiệu nào khác.

Bài viết của một tài khoản Facebook rao bán sản phẩm nước chấm Kapok đăng hôm 12-4 (Ảnh chụp màn hình)

Ông Quang cũng khẳng định công ty chỉ đưa vào Quảng Nam 1 lô hàng trên và không sản xuất thêm, không bán trên mạng. Dù vậy, qua tìm kiếm, phóng viên Báo Người Lao Động phát hiện có một tài khoản Facebook đăng tải bài viết hôm 12-4, rao bán nước mắm thương hiệu Kapok với giá 15.000 đồng/chai.

Clip: Lực lượng chức năng thu gom cả ngàn chai nước mắm, nước chấm bị đổ bỏ

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, tối 18-6, một số người dân thôn Phước Lộc (xã Tam Thái) đi qua kênh chính Phú Ninh bất ngờ khi phát hiện lượng lớn chai nước mắm, nước chấm không rõ ai vứt bỏ, chất thành đống trong bụi rậm.

Trong sáng 19-6, lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam và Công an xã Tam Thái đã phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường (Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam) có mặt tại Phước Lộc (xã Tam Thái) lập biên bản, thu gom các sản phẩm đưa về trụ sở Công an xã Tam Thái để kiểm đếm, phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Thực tế tại hiện trường cho thấy có đến vài ngàn sản phẩm được thu gom, chất gần đây chiếc xe chuyên dụng của lực lượng công an xã.

Đa phần sản phẩm bị vứt bỏ có bao bì ghi là nước mắm, nước chấm, có một vài chai tương ớt loại lớn. Thông tin trên nhãn mác cho thấy các sản phẩm này đều đã hết hạn sử dụng, do Công ty CP chế biến thủy sản Thanh Hóa sản xuất.