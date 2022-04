Công dụng của bột sắn dây và cách dùng có lợi cho sức khỏe

Bột sắn dây là một trong những loại thực phẩm bột thơm ngon, nhiều chất dinh dưỡng. Khi thu hoạch cây sắn dây, người ta chỉ lấy phần củ là chủ yếu, phần lá và rễ cũng có thể dùng làm thuốc chữa bệnh.

Củ sắn dây có chứa các thành phần Isoflavone: Puerarin, Daidzein C15H10O4, Daidzein C21H20O9 và tinh bột, rất ngon và tốt cho sức khỏe nên được nhiều người ưa chuộng. Trong củ sắn dây có rất nhiều tinh bột, vị ngọt bùi, càng nhai càng hấp dẫn, thế nên thường được dùng để luộc chín rồi ăn, nếu sử dụng không hết thì làm bột khô để dành.

Tốt nhất, không nên uống nước sắn dây sống mà bạn nên đun chín. Đặc biệt, chỉ nên cho 1 chút đường, vì uống đường nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe.

Tác dụng của bột sắn dây

Theo Đông y, sắn dây là một vị thuốc nổi tiếng có rất nhiều công dụng khác nhau. Sắn dây có thể dùng như một loại thuốc chữa cảm sốt, nhức đầu, khát nước, mụn nhọt, chống lão hóa, giải độc, giải rượu…

Ngoài ra, bột sắn dây còn là nguyên liệu làm đẹp của các chị em khi được kết hợp với mật ong, trứng gà, các loại trái cây… để dưỡng da, trị nám, tẩy tế bào chết. Uống nước sắn dây cũng là phương pháp làm đẹp từ bên trong được nhiều chị em áp dụng.

Kể cả những người có tình trạng sức khỏe bình thường thì mỗi ngày chỉ nên uống quá 1 ly nước sắn dây.

Tốt cho phụ nữ có thai

Hàm lượng Folate trong bột sắn dây rất cao, có vai trò quan trọng trong quá trình tạo DNA cũng như phân chia tế bào. Loại Vitamin B này nên được bổ sung xuyên suốt thai kỳ để giúp chống lại tình trạng khuyết tật ống thần kinh. Vì vậy, bột sắn dây được xem là thực phẩm tốt cho bà bầu.

Hỗ trợ tiêu hóa và giúp tăng cân

Công dụng của bột sắn dây trong việc hỗ trợ hệ tiêu hóa sẽ giúp bạn ăn ngon miệng, hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn, từ đó tăng cân hiệu quả.

Bổ sung sắt

Bột sắn dây là nguồn cung cấp sắt tự nhiên đáng cân nhắc. Bạn chỉ cần uống một cốc bột sắn dây, là đã có thể bổ sung được 13% lượng sắt cần thiết cho cơ thể mỗi ngày để giúp chống lại tình trạng thiếu máu.

Chống Oxy hóa

Nhiều nghiên cứu cho thấy 8% lượng Manga mà cơ thể cần thiết trong một ngày có thể được bổ sung bằng một cốc bột sắn dây. Đây là khoáng chất thiết yếu, giúp chuyển hóa cholesterol và axit amin, đồng thời hỗ trợ chắc khỏe xương và chống Oxy hóa.

Tuyệt đối không cho thai phụ có dấu hiệu bị động thai sử dụng bột sắn dây vì có thể sẽ khiến cho dạ con bị co bóp dẫn đến sảy thai.

Chắc khỏe xương

Nếu lo ngại vấn đề về xương khớp, bạn cần phải bổ sung đủ lượng Canxi cho cơ thể. Khoáng chất này đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giúp răng và xương chắc khỏe. Không chỉ thế, tình trạng tê tay chân sẽ được cải thiện nhờ khả năng đẩy mạnh lưu thông máu của Canxi.

Giúp cải thiện vòng 1

Tinh bột sắn dây chứa nhiều chất Protein và Lecithin có khả năng sản sinh ra nội tiết tố Estrogen. Nội tiết tố Estrogen sẽ giúp kích thích tăng vòng 1 nhanh chóng. Pha bột sắn dây với nước ấm, sữa đặc hoặc nước chanh, uống liên tục trong 1 tháng sẽ có hiệu quả.

Lưu ý khi sử dụng bột sắn dây

Dù bột sắn dây mang lại những công dụng tuyệt vời, song cũng có một số ảnh hưởng rất nghiêm trọng nếu chúng ta sử dụng không đúng cách.

Sắn dây có hàn tính rất mạnh, do đó không nên cho trẻ em sử dụng. Vì các bộ phận trên cơ thể trẻ còn rất non nớt và chưa được phát triển đầy đủ nên khi cho trẻ sử dụng bột sắn dây sống sẽ dẫn đến tình trạng tiêu chảy hoặc lạnh bụng. Có thể nấu bột sắn chín để làm giảm tính hàn rồi mới cho trẻ sử dụng để an toàn hơn.

Rất nhiều người có thói quen ướp hoa bưởi cùng với bột sắn dây để nước uống có mùi vị thơm ngon hơn. Tuy nhiên, chúng ta không nên áp dụng cách làm này vì bột sắn dây sẽ mất đi một số dược tính quan trọng.

Nếu phụ nữ đang trong thời kỳ mang thai mà cơ thể bị nóng sẽ rất tốt khi uống nước sắn dây. Tuy nhiên, nếu cảm thấy cơ thể bị lạnh và mệt mỏi thì không nên uống nước sắn dây vì sẽ làm tăng tính lạnh của cơ thể khiến cho bạn cảm thấy mệt mỏi nhiều hơn.

Để mang lại những lợi ích tốt nhất cho cơ thể thì chúng ta nên đun chín sắn dây rồi mới sử dụng và không nên sử dụng cùng với quá nhiều đường vì sẽ không tốt cho sức khỏe.

