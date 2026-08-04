Công bố 10 DN ô tô nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2026: Ai đã tạo nên gần 94.000 tỷ đồng?

So với năm trước, số nộp của cả hai DN nội địa dẫn đầu là THACO và Thành Công Group đều giảm, với tổng mức giảm gần 6.570 tỷ đồng. Bù lại, các DN nội địa khác gồm VinFast, TASCO, VIMID, Kim Long Motors và TMT Motor đều tăng.

Trong gần 1 triệu tỷ đồng nộp ngân sách của 200 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2025 (VNTAX200), các doanh nghiệp ngành ô tô đã đóng góp gần 94.000 tỷ đồng, tương đương gần 10% tổng số nộp. Đây là nhóm đóng góp lớn thứ tư trong VNTAX200, chỉ sau bất động sản, dầu khí và ngân hàng.

10 doanh nghiệp ô tô đóng góp lớn nhất vào ngân sách năm 2025 gồm hai khối doanh nghiệp: Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như Toyota Việt Nam, Honda Việt Nam, Ford Việt Nam, Mitsubishi Motors và các tập đoàn, doanh nghiệp tư nhân trong nước như THACO, Thành Công Group, VinFast, TASCO, VIMID hay Kim Long Motors.

FDI giữ vị trí lớn trong bảng, DN tư nhân Việt Nam tạo chiều sâu

Khối FDI hiện diện nổi bật với Toyota Việt Nam, Honda Việt Nam, Ford Việt Nam và Mitsubishi Motors. Riêng bốn doanh nghiệp này đóng góp hơn 52.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 61% mức đóng góp của nhóm ô tô theo bảng phân loại ngành.

Trong đó, Toyota, Honda và Ford đều nằm trong Top 5, cho thấy vai trò lớn của các nhà sản xuất ô tô nước ngoài đã đầu tư, sản xuất và kinh doanh lâu năm tại Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, khối tư nhân trong nước tạo ra chiều sâu ngày càng rõ cho bảng xếp hạng. Không chỉ có THACO và Thành Công Group ở nhóm dẫn đầu, các doanh nghiệp như VinFast, TASCO, VIMID và Kim Long Motors đã hình thành một lớp đóng góp từ trên 1.000 tỷ đến hơn 2.000 tỷ đồng.

Bức tranh này cho thấy đóng góp ngân sách của ngành ô tô Việt Nam không phụ thuộc hoàn toàn vào khối FDI, nhưng cũng chưa thể tách rời vai trò của các doanh nghiệp nước ngoài. FDI giữ nhiều vị trí hàng đầu trong bảng chung, còn khu vực tư nhân trong nước đang mở rộng số lượng doanh nghiệp có quy mô đóng góp lớn.

Qua những con số này, ô tô không chỉ là một thị trường tiêu dùng lớn mà đã trở thành nguồn thu quan trọng của ngân sách. Với tỷ trọng gần 10%, đóng góp của nhóm ô tô chỉ thấp hơn ngân hàng chưa đến 10.000 tỷ đồng, đồng thời cao hơn đáng kể so với công nghệ – viễn thông, thực phẩm – đồ uống, xổ số hay xăng dầu.

Tuy nhiên, cần lưu ý bảng xếp hạng được xây dựng theo nhóm doanh nghiệp có hoạt động nổi bật trong lĩnh vực ô tô, không đồng nghĩa toàn bộ số nộp ngân sách của mỗi doanh nghiệp đều phát sinh riêng từ sản xuất và kinh doanh xe. Một số đơn vị trong bảng là tập đoàn đa ngành, nên kết quả phản ánh quy mô đóng góp của toàn doanh nghiệp hoặc tập đoàn theo phạm vi số liệu được công bố.

Khối DN tư nhân nội địa đóng góp hơn 42.000 tỷ đồng

Đáng chú ý hơn cả là bảng xếp hạng 9 doanh nghiệp ô tô tư nhân. Tổng số tiền nộp ngân sách của nhóm này đạt hơn 42.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 49% tổng đóng góp của nhóm ô tô trong VNTAX200.

THACO Group tiếp tục đứng đầu khối tư nhân và Thành Công Group xếp thứ hai. Chỉ riêng hai tập đoàn này đã đóng góp 33.599 tỷ đồng, chiếm gần 80% tổng số nộp của Top 9 tư nhân.

Quy mô đóng góp của THACO gần gấp đôi Thành Công Group và lớn hơn tổng số nộp của 7 doanh nghiệp còn lại cộng lại. Điều này phản ánh đặc điểm nổi bật của lĩnh vực ô tô: đóng góp ngân sách tập trung cao ở những doanh nghiệp sở hữu hệ thống sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và phân phối quy mô lớn.

Dù vậy, cả THACO và Thành Công đều là những tập đoàn đa ngành, bên cạnh ô tô còn có đóng góp đáng kể từ các mảng dịch vụ, bất động sản... Vì vậy, con số hàng chục nghìn tỷ đồng của 2 tập đoàn này không phải là khoản ngân sách chỉ do hoạt động sản xuất và bán ô tô tạo ra.

Tương tự, TASCO hiện cũng vận hành một hệ sinh thái đa ngành, bên cạnh phân phối và dịch vụ ô tô còn có hạ tầng giao thông, thu phí tự động, bảo hiểm và một số hoạt động dịch vụ khác.

Số nộp ngân sách của TASCO vì thế phản ánh quy mô của cả hệ sinh thái doanh nghiệp, trong đó ô tô là một trụ cột quan trọng.

Năm 2025, TASCO ghi nhận doanh thu hơn 36.300 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế tăng 85% lên 788 tỷ đồng. Doanh nghiệp này đã đóng gần 773 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng, hơn 200 tỷ thuế thu nhập doanh nghiệp, hơn 100 tỷ thuế thu nhập cá nhân và đặc biệt là hơn 1.100 tỷ các loại thuế khác.

6 tháng đầu năm 2026, doanh thu của TASCO tiếp tục tăng 43% lên gần 22.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế tăng 136% lên gần 402 tỷ đồng. Việc hợp nhất DNP từ tháng 12/2025 đã bổ sung đóng góp từ các mảng nước sạch và sản xuất, góp phần mở rộng quy mô doanh thu và thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận hợp nhất trong kỳ.

Tổng số nộp ngân sách của Top 9 doanh nghiệp tư nhân giảm từ gần 46.000 tỷ đồng năm 2024 xuống hơn 42.000 tỷ đồng năm 2025, nhưng sự suy giảm này không đồng nghĩa với xu hướng đi xuống trên toàn bảng xếp hạng.

So với năm 2024, số nộp của cả hai doanh nghiệp dẫn đầu đều giảm. THACO giảm 2.542 tỷ đồng. Thành Công Group giảm hơn 4.000 tỷ đồng, từ 16.468 tỷ đồng còn 12.441 tỷ đồng. Riêng phần giảm của hai doanh nghiệp này đã lên tới gần 6.570 tỷ đồng

Có 5 doanh nghiệp tăng đóng góp, gồm VinFast, TASCO, VIMID, Kim Long Motors và TMT Motor. Tổng số tăng thêm của 5 doanh nghiệp tăng trưởng đạt gần 3.000 tỷ đồng. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp phía sau vượt các ngưỡng đóng góp 1.000 tỷ và 2.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, VIMID đứng thứ 5 với mức nộp ngân sách 1.428 tỷ đồng, tăng 836 tỷ đồng so với năm 2024, tương đương khoảng 141%. Trong ba năm, số đóng góp của VIMID tăng từ 325 tỷ đồng năm 2023 lên 592 tỷ đồng năm 2024 và đạt 1.428 tỷ đồng năm 2025. Như vậy, quy mô nộp ngân sách của doanh nghiệp đã cao hơn hơn bốn lần chỉ sau hai năm.

Với nhu cầu xe tải nặng tăng trưởng phi mã phục vụ các dự án hạ tầng, số thuế đã nộp của VIMID trong nửa đầu năm 2026 tiếp tục tăng đột biến lên hơn 1.800 tỷ đồng.

Ở nhóm dưới, TMT Motor có tốc độ tăng mạnh nhất. Số nộp ngân sách tăng từ 94 tỷ đồng lên 418 tỷ đồng, tức cao hơn hơn 4,4 lần. Dù quy mô tuyệt đối chưa lớn, tốc độ tăng này cho thấy bảng xếp hạng không chỉ vận động ở nhóm đầu mà còn xuất hiện những thay đổi đáng kể ở nhóm doanh nghiệp quy mô nhỏ hơn.