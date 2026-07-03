Công an vào cuộc vụ trường THPT ở Tuyên Quang có 147 điểm 10 Toán tốt nghiệp: Hiệu trưởng nói gì?

Điểm Trung bình môn Toán của Trường THPT Chuyên Tuyên Quang là 9,58 điểm, đứng số 1 cả nước.

Mới đây, sau khi Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố điểm thi Tốt nghiệp THPT 2026, một thông tin đã nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận khi tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có tới 147 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán.

Năm nay, tỉnh Tuyên Quang có gần 17.600 thí sinh thi môn Toán và có 154 thí sinh đạt điểm 10. Nhóm thí sinh đạt điểm 10 tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang tập trung với mật độ cao trong dải số báo danh gần nhau, trong khoảng từ 080163xx đến 080166xx.

Ngoài 147 thí sinh đạt điểm 10 tuyệt đối môn Toán, hầu hết các thí sinh còn lại đều đạt từ 9 - 9,75 điểm. Rất ít thí sinh đạt dưới điểm 8 và chỉ có 1 thí sinh đạt điểm 7. Điểm Trung bình môn Toán của Trường THPT Chuyên Tuyên Quang là 9,58 điểm, đứng số 1 cả nước.

Thông tin về điểm số của các học sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã nhận được sự quan tâm lớn trong dư luận.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. (Ảnh: Báo Tuyên Quang Online)

Liên quan đến sự việc, sáng 3/7, báo VietNamNet thông tin, một nguồn tin có thẩm quyền tại tỉnh Tuyên Quang xác nhận Công an tỉnh đang phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Tuyên Quang vào cuộc kiểm tra kết quả điểm thi môn Toán, kỳ thi Tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2026. Theo nguồn tin, Công an tỉnh đang phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo kiểm tra, rà soát lại điểm thi cao, thậm chí sẽ tiến hành phúc tra, phúc khảo theo quy định.

Cũng trong sáng nay, trả lời trên báo Lao Động, ông Vũ Đình Hưng - Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Tuyên Quang cho biết trong sáng nay, Sở đang cùng Bộ Giáo dục & Đào tạo xác minh, làm rõ thông tin.

Hiệu trưởng nói gì?

Về phía nhà trường, trao đổi trên báo Tuổi Trẻ Online, bà Nguyễn Thị Hằng - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cho biết năm nay có 329 thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang (trong đó có 323 thí sinh là học sinh của trường và 6 thí sinh tự do).

Bà Hằng cho biết, điểm trung bình môn Toán thi tốt nghiệp 323 học sinh của trường là 9,58/10, trong đó có hơn 145 bài thi đạt điểm 10 tuyệt đối môn Toán. Theo bà Hằng, các học sinh dự thi tốt nghiệp năm nay là học sinh các lớp chuyên: Toán (35 học sinh), Lý, Hóa, Văn, Sử, tiếng Anh, Tin học và 1 lớp bán chuyên.

Thời gian qua, để học sinh làm quen cấu trúc đề thi, nhà trường đã hỗ trợ học sinh ôn tập kỹ lưỡng, tổ chức các lần thi thử riêng của trường. Vì có nhiều lý do, các lần thi thử học sinh chưa đạt kết quả cao như kỳ thi Tốt nghiệp THPT, có nhiều học sinh chưa phát huy hết tinh thần làm bài.

Vị hiệu trưởng cũng bày tỏ không quá bất ngờ khi các học sinh lớp chuyên Văn, Sử đạt điểm cao môn Toán vì các em đã được ôn tập khá kỹ lưỡng. Bà Hằng chia sẻ thêm năm ngoái, điểm trung bình môn Toán của trường là hơn 8 phẩy.