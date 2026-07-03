HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công an vào cuộc vụ trường THPT ở Tuyên Quang có 147 điểm 10 Toán tốt nghiệp: Hiệu trưởng nói gì?

Lam Giang (Tổng hợp)
|

Điểm Trung bình môn Toán của Trường THPT Chuyên Tuyên Quang là 9,58 điểm, đứng số 1 cả nước.

Mới đây, sau khi Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố điểm thi Tốt nghiệp THPT 2026, một thông tin đã nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận khi tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có tới 147 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán.

Năm nay, tỉnh Tuyên Quang có gần 17.600 thí sinh thi môn Toán và có 154 thí sinh đạt điểm 10. Nhóm thí sinh đạt điểm 10 tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang tập trung với mật độ cao trong dải số báo danh gần nhau, trong khoảng từ 080163xx đến 080166xx.

Ngoài 147 thí sinh đạt điểm 10 tuyệt đối môn Toán, hầu hết các thí sinh còn lại đều đạt từ 9 - 9,75 điểm. Rất ít thí sinh đạt dưới điểm 8 và chỉ có 1 thí sinh đạt điểm 7. Điểm Trung bình môn Toán của Trường THPT Chuyên Tuyên Quang là 9,58 điểm, đứng số 1 cả nước.

Thông tin về điểm số của các học sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã nhận được sự quan tâm lớn trong dư luận.

Công an vào cuộc vụ trường THPT ở Tuyên Quang có 147 đạt điểm 10 Toán tốt nghiệp: Hiệu trưởng nói gì? - Ảnh 1.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. (Ảnh: Báo Tuyên Quang Online)

Liên quan đến sự việc, sáng 3/7, báo VietNamNet thông tin, một nguồn tin có thẩm quyền tại tỉnh Tuyên Quang xác nhận Công an tỉnh đang phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Tuyên Quang vào cuộc kiểm tra kết quả điểm thi môn Toán, kỳ thi Tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2026. Theo nguồn tin, Công an tỉnh đang phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo kiểm tra, rà soát lại điểm thi cao, thậm chí sẽ tiến hành phúc tra, phúc khảo theo quy định.

Cũng trong sáng nay, trả lời trên báo Lao Động, ông Vũ Đình Hưng - Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Tuyên Quang cho biết trong sáng nay, Sở đang cùng Bộ Giáo dục & Đào tạo xác minh, làm rõ thông tin.

Hiệu trưởng nói gì?

Về phía nhà trường, trao đổi trên báo Tuổi Trẻ Online, bà Nguyễn Thị Hằng - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cho biết năm nay có 329 thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang (trong đó có 323 thí sinh là học sinh của trường và 6 thí sinh tự do).

Bà Hằng cho biết, điểm trung bình môn Toán thi tốt nghiệp 323 học sinh của trường là 9,58/10, trong đó có hơn 145 bài thi đạt điểm 10 tuyệt đối môn Toán. Theo bà Hằng, các học sinh dự thi tốt nghiệp năm nay là học sinh các lớp chuyên: Toán (35 học sinh), Lý, Hóa, Văn, Sử, tiếng Anh, Tin học và 1 lớp bán chuyên.

Thời gian qua, để học sinh làm quen cấu trúc đề thi, nhà trường đã hỗ trợ học sinh ôn tập kỹ lưỡng, tổ chức các lần thi thử riêng của trường. Vì có nhiều lý do, các lần thi thử học sinh chưa đạt kết quả cao như kỳ thi Tốt nghiệp THPT, có nhiều học sinh chưa phát huy hết tinh thần làm bài.

Vị hiệu trưởng cũng bày tỏ không quá bất ngờ khi các học sinh lớp chuyên Văn, Sử đạt điểm cao môn Toán vì các em đã được ôn tập khá kỹ lưỡng. Bà Hằng chia sẻ thêm năm ngoái, điểm trung bình môn Toán của trường là hơn 8 phẩy.

Quả mít khổng lồ nặng 53kg ở Lạng Sơn được bán với giá bất ngờ, ngỡ ngàng khi bổ ra
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

điểm thi

điểm 10

Chuyên Tuyên Quang

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút cảnh sát ập vào khám xét hàng loạt địa điểm, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ và 47 người tra tay vào còng

Giây phút cảnh sát ập vào khám xét hàng loạt địa điểm, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ và 47 người tra tay vào còng

01:38
Nghẹt thở giây phút CA ập vào khám xét tại 4 tỉnh thành, 'ông trùm' Ngọc Sơn và 30 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút CA ập vào khám xét tại 4 tỉnh thành, 'ông trùm' Ngọc Sơn và 30 người tra tay vào còng

01:33
Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

01:40
Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

01:44
Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

01:19
Honda đưa về Việt Nam mẫu SH 150i hiếm bậc nhất, nhập khẩu trực tiếp từ Ý

Honda đưa về Việt Nam mẫu SH 150i hiếm bậc nhất, nhập khẩu trực tiếp từ Ý

01:07
Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đặc biệt lưu ý nếu bản thân có 2 thay đổi này

Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đặc biệt lưu ý nếu bản thân có 2 thay đổi này

01:08
Tin vui cho người mua xe máy điện Honda mới mở bán

Tin vui cho người mua xe máy điện Honda mới mở bán

02:34
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại