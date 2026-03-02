HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Công an tỉnh Vĩnh Long thông tin vụ hộp bánh phát nổ tại Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh

Ca Linh |

Công an tỉnh Vĩnh Long đang làm rõ vụ một hộp bánh được mang vào phòng bệnh tại bệnh viện bất ngờ phát nổ.

Ngày 2-3, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 27-2, tại phòng bệnh số E609, Khoa Chấn thương chỉnh hình thuộc Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh xảy ra vụ nổ. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Nguyệt Hóa đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh tiến hành bảo vệ, khám nghiệm hiện trường tại khu vực xảy ra vụ việc.

Công an tỉnh Vĩnh Long thông tin về vụ nổ tại Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh - Ảnh 1.

Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh, nơi xảy ra vụ việc

Qua xác minh ban đầu và trích xuất camera của bệnh viện xác định: Khoảng 22 giờ 40 phút ngày 26-2, N.T.N (SN 1994; ngụ xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long) mang theo một hộp bánh đến phòng E609 để thăm bệnh nhân L.M.L (SN 2001) và ở lại đây đến sáng sớm hôm sau mới rời đi.

Vào sáng 27-2, bà P.T.G (SN 1979, là mẹ ruột của L.) đến giường bệnh của con nằm và thấy hộp bánh đặt dưới gầm giường.

Do không biết của ai nên bà G. nhặt lên và định mở ra xem thì hộp bánh phát nổ. Vụ việc làm bà G. bị thương nhẹ ở tay và chân.

Để đảm bảo an toàn và ổn định tâm lý cho người bệnh, khoa đã khẩn trương di dời toàn bộ bệnh nhân trong phòng xảy ra sự cố sang các phòng bệnh khác để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh thông tin vụ nổ tại phòng bệnh
