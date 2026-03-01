HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh thông tin vụ nổ tại phòng bệnh

Bảo Linh/VTC News |

Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh (phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long) thông tin việc phòng bệnh Khoa chấn thương chỉnh hình có tiếng nổ, gây cháy một số đồ vật.

Theo đó, bệnh viện đã báo cáo Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long về vụ việc cháy nổ xảy ra sáng 27/2.

Vào khoảng 7h24, tại phòng bệnh E609 Khoa Chấn thương chỉnh hình, bảo vệ phát hiện vụ nổ và báo cáo với phòng hành chính quản trị. Các nhân viên tại bệnh viện đã đến hiện trường, kiểm tra và phát hiện có vỏ ống nước, linh kiện điện tử, lọ đựng cồn, màn cửa sổ bị cháy sém. Lửa cũng gây cháy sém giường, gối, mền, chiếu của bệnh nhân và thân nhân.

Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh - nơi xảy ra vụ nổ. (Ảnh: B.L)

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, các nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân đã dùng bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa. Đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Để đảm bảo an toàn và ổn định tâm lý cho người bệnh, Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh đã khẩn trương di dời toàn bộ bệnh nhân trong phòng xảy ra sự cố sang các phòng bệnh khác để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Bệnh viện đã báo Công an phường Nguyệt Hóa cùng các đơn vị chức năng đến lập biên bản, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân.

Theo người dân, trước khi xảy ra vụ nổ, có 1 người chưa rõ lai lịch vào phòng E609 thăm bệnh nhân L.M.L (24 tuổi). Khi vào phòng, người này có cầm theo hộp bánh, rồi để dưới gầm giường bệnh nhân, sau đó ra về.

Khi bà P.T.G (47 tuổi, mẹ của bệnh nhân L.) mở hộp bánh, thấy bên trong có hộp giấy trắng nên mở ra xem thì vật này phát nổ. Rất may, bà G. chỉ bị xây xát nhẹ bàn tay và bàn chân trái.

Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

