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Công an tỉnh Tuyên Quang họp báo, trao đổi thông tin về điều tra vụ điểm Toán cao bất thường

Đức Mạnh
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TPO - Những nội dung liên quan đến bản chất vụ việc, số người liên quan, dấu hiệu vi phạm pháp luật và động cơ hành vi trong vụ điểm thi THPT bất thường tại Tuyên Quang hiện vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục xác minh.

Sáng 6/7, tại buổi họp báo về kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2026, lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang đã thông tin về tiến độ điều tra vụ việc liên quan đến kết quả thi THPT đang được dư luận đặc biệt quan tâm.

Đại tá Hoàng Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang

Tại buổi họp báo, nhiều nội dung được đặt ra như cơ quan điều tra đã xác định bản chất vụ việc đến đâu; việc tạm giữ giáo viên nhằm làm rõ hành vi gì; có dấu hiệu của các tội danh nào theo quy định pháp luật; số người liên quan trong vụ việc; khả năng mở rộng điều tra đối với cán bộ, giáo viên hoặc cá nhân khác; cũng như động cơ, mục đích của hành vi có liên quan yếu tố vụ lợi, thành tích hay nguyên nhân khác.

Thông tin tại họp báo, Đại tá Hoàng Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Làm rõ thêm, Thượng tá Phạm Thanh Sơn, Phó Trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA03), Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, những nội dung điều tra bước đầu đã được cơ quan chức năng thông tin trước đó. Hiện Cơ quan điều tra tiếp tục triển khai các hoạt động điều tra theo chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Công an tỉnh.

Tiền Phong sẽ tiếp tục cập nhật

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