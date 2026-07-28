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Công an thông báo: Cuộc gọi không nên nghe máy, kết bạn, không tải file gửi qua Zalo, Messenger, SMS

Minh Ánh
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Đối với các cuộc gọi, tin nhắn có nội dung này, người dân tuyệt đối không nên nghe máy, kết bạn, tránh rủi ro bị lợi dụng, lừa đảo...

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Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Tây Ninh, gần đây tình trạng lừa đảo chiếm đoạt dữ liệu cá nhân trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Các đối tượng tội phạm công nghệ cao lợi dụng sự thiếu cảnh giác của người dân để đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Công an ghi nhận các thủ đoạn phổ biến như đối tượng thường giả danh cán bộ cơ quan Công an, Thuế, Điện lực, Ngân hàng hoặc nhân viên hỗ trợ kỹ thuật để gọi điện, nhắn tin yêu cầu người dân “cập nhật thông tin”, “xác minh tài khoản”, “đồng bộ dữ liệu” hoặc “xử lý khẩn cấp” liên quan đến tài khoản cá nhân.

Sau đó, các đối tượng gửi đường link giả mạo website của cơ quan Nhà nước, ngân hàng hoặc hướng dẫn cài đặt ứng dụng chứa mã độc, dụ nạn nhân thao tác theo hướng dẫn, nhằm chiếm quyền điều khiển điện thoại của nạn nhân. Khi người dùng truy cập hoặc cài đặt ứng dụng độc hại, các đối tượng có thể đánh cắp dữ liệu cá nhân, lấy mã OTP, mật khẩu ngân hàng và thực hiện giao dịch trái phép để chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Nhiều trường hợp, các đối tượng còn yêu cầu người dân bật quyền “Trợ năng”, chia sẻ màn hình hoặc cấp quyền truy cập thiết bị nhằm kiểm soát toàn bộ điện thoại từ xa. Đây là thủ đoạn đặc biệt nguy hiểm vì có thể khiến nạn nhân mất hoàn toàn quyền kiểm soát thiết bị và dữ liệu cá nhân.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân cần nhận diện một số dấu hiệu lừa đảo phổ biến như:

-Các cuộc gọi liên tục tạo áp lực tâm lý, đe dọa liên quan đến pháp lý hoặc khóa tài khoản; đường link có tên miền lạ, sai khác với website chính thức;
﻿- Yêu cầu cài đặt file “.apk”, ứng dụng ngoài kho chính thống hoặc yêu cầu cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin ngân hàng, hình ảnh căn cước công dân.

- Để phòng tránh rủi ro, người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, mật khẩu tài khoản cho người lạ qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Chỉ sử dụng website, ứng dụng chính thức của cơ quan Nhà nước và ngân hàng; không truy cập các đường link không rõ nguồn gốc.

- Khi nhận cuộc gọi xưng danh cơ quan chức năng, người dân cần bình tĩnh, chủ động liên hệ tổng đài hoặc cơ quan chính thức để kiểm chứng thông tin; tuyệt đối không làm theo hướng dẫn chuyển tiền, cài đặt ứng dụng hoặc cấp quyền truy cập thiết bị.

Đồng thời, người dân chỉ nên cài đặt ứng dụng từ App Store hoặc Google Play; không tải file gửi qua Zalo, Messenger, SMS hoặc email lạ. Việc kích hoạt xác thực hai yếu tố (2FA) cho tài khoản ngân hàng, email và mạng xã hội cũng là biện pháp quan trọng nhằm tăng cường bảo mật.

- Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu bị lừa đảo hoặc nghi ngờ bị đánh cắp dữ liệu cá nhân, người dân cần nhanh chóng khóa tài khoản liên quan, đổi mật khẩu và trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

Người dân cần nâng cao cảnh giác, thường xuyên cập nhật kiến thức an toàn thông tin nhằm chủ động phòng ngừa các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi trên không gian mạng đồng thời cùng cơ quan Công an chung tay chia sẻ, tuyên truyền cảnh báo này cho gia đình, người thân, bạn bè cùng biết.

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