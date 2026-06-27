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Công an phát thông báo nóng, người dân chú ý không thực hiện giao dịch chuyển khoản với nội dung sau

Hà Giang
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Cơ quan Công an đã có khuyến cáo tới người dân trước chiêu trò "trúng thưởng" trên không gian mạng.

- Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Ngày 25/6, Công an TP. Đà Nẵng đã phát cảnh báo về thủ đoạn thông báo tặng quà miễn phí để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, trong thời gian gần đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố đã tiếp nhận nhiều phản ánh của người dân về việc xuất hiện các cuộc gọi giả danh đơn vị bán lẻ, siêu thị hoặc chương trình tri ân khách hàng để thông báo nhận quà tặng miễn phí.

Theo phản ánh, các đối tượng sử dụng số điện thoại lạ gọi đến, tự giới thiệu là nhân viên của các “siêu thị tổng hợp tiện ích”, thông báo người nghe được nhận các phần quà như nồi cơm điện, quạt điện, máy sấy và nhiều mặt hàng gia dụng khác.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, người dân không thể liên hệ lại do số điện thoại không tồn tại hoặc chỉ thực hiện cuộc gọi một chiều.

Lực lượng chức năng cảnh báo, đây là thủ đoạn không mới nhưng tiếp tục được các đối tượng biến tướng với phương thức ngày càng tinh vi nhằm tạo sự tò mò, đánh vào tâm lý thích ưu đãi, nhận quà miễn phí để tiếp cận nạn nhân.

Trong nhiều trường hợp, sau khi tạo được sự tin tưởng, các đối tượng tiếp tục yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mã xác thực (OTP), chuyển tiền với lý do phí vận chuyển, phí nhận quà hoặc yêu cầu truy cập đường dẫn lạ để xác nhận thông tin. Từ đó, chúng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản hoặc thu thập dữ liệu cá nhân phục vụ mục đích lừa đảo.

Để chủ động phòng ngừa, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin theo các cuộc gọi thông báo trúng thưởng, nhận quà khi chưa xác minh rõ nguồn gốc; không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ cá nhân nào.

Bên cạnh đó, người dân chú ý không chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào để nhận quà tặng ; không truy cập đường dẫn lạ hoặc cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn của người gọi; chủ động lưu lại thông tin, số điện thoại nghi vấn và thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo.

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