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Công an làm việc với những người liên quan vụ bé trai lớp 6 bị nhét dị vật vào hậu môn

Thanh Hà
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Liên quan đến vụ bé trai phải phẫu thuật vì bị nhét dị vật vào hậu môn, cơ quan Công an đang vào cuộc xác minh làm rõ.

B.A điều trị tại bệnh viện. Ảnh gia đình cung cấp

Liên quan đến vụ việc trên, chiều 23/7, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, lãnh đạo Công an xã Đại Thanh (Hà Nội) cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin trên mạng xã hội đơn vị đã vào cuộc để xác minh làm rõ.

"Hiện cơ quan Công an đã làm việc với các bên liên quan. Khi có kết quả xác minh sẽ thông tin chính thức" - đại diện Công an xã Đại Thanh thông tin.

Như báo Tiền Phong đã đưa tin, ngày 21/7, mẹ của B.A (nạn nhân) là bà Trần Thị Thu Hiền, trú tại cụm 4, thôn Quỳnh Đô, xã Đại Thanh trao đổi với giáo viên chủ nhiệm về việc con mình phát hiện có dị vật ở vùng trực tràng và phải thực hiện phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Đức chi nhánh Ngọc Hồi.

B.A trình bày, vào khoảng tháng 10/2025, trên đường đi học về qua khu vực đoạn đường cánh đồng, em đã bị hai nam thanh niên lạ mặt đeo khẩu trang khống chế và nhét cây bút vào hậu môn.

Được biết, trong học kỳ I năm học 2025 - 2026, em B.A là học sinh lớp 6A3 tại Trường THCS Vĩnh Quỳnh. Tuy nhiên, sang đến học kỳ II, em bắt đầu nghỉ học không phép.

Qua các lần liên hệ nắm bắt tình hình của giáo viên chủ nhiệm, gia đình cho biết em nghỉ để điều trị bệnh dài hạn từ tháng 3/2026.

Đến tháng 5/2026, phụ huynh đã hoàn tất thủ tục xin cho con nghỉ học chính thức theo quy định và em không còn đến trường kể từ thời điểm đó.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được giải quyết theo quy định.

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