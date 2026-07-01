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Công an làm việc với nam thanh niên liên quan sau clip bạo hành bé gái lan truyền trên mạng

KIẾN VĂN
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Tối 3-7, Công an phường Lái Thiêu (TPHCM) đã làm việc với Nguyễn Hiền Phúc (25 tuổi), nhằm làm rõ hành vi bạo hành một bé gái sau khi clip ghi lại vụ việc lan truyền trên mạng xã hội.

Công an làm việc với nam thanh niên bạo hành bé gái tại TPHCM - Ảnh 1.

Theo đó, trong ngày 3-7, nhiều tài khoản mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại cảnh nam thanh niên nhiều lần đánh đập một bé gái khoảng 3-4 tuổi.

Cụ thể, khi bé gái đang đứng, nam thanh niên bất ngờ dùng chân đạp mạnh vào lưng, khiến bé ngã văng lên giường và nằm bất động. Ở đoạn clip khác, người này bế bé gái vào phòng rồi dùng tay bóp cổ. Lần khác, bé tiếp tục bị tát vào mặt.

Qua xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra tại một căn nhà trên đường Vĩnh Phú 38, phường Lái Thiêu, TPHCM. Bé gái là con riêng của người phụ nữ đang chung sống như vợ chồng với Nguyễn Hiền Phúc.

Theo mẹ của bé gái, Phúc thường xuyên đánh đập bé, nhưng gần đây chị mới ghi lại được một số clip làm bằng chứng. Phúc lấy lý do bé hay quấy khóc, khó chịu để nhiều lần đánh đập, chửi bới và đe dọa cháu.

Nhận thông tin, Công an phường Lái Thiêu khẩn trương vào cuộc xác minh, mời Phúc đến làm việc. Hiện vụ việc được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.


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TPHCM

phường Lái Thiêu

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