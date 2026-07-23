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Công an kiểm tra nơi ở của Nguyễn Thị Kim Chi SN 1992, bắt chủ nhà

Duy Anh
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Nguyễn Thị Kim Chi cùng 2 đối tượng khác bị bắt giữ để điều tra xử lý về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 22/7, Công an xã Thuận Lợi cho biết đã chuyển hồ sơ cùng các đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn, SN 1987, trú xã Phú Riềng; Phạm Công Thành, SN 1994, trú phường Phước Bình và Nguyễn Thị Kim Chi, SN 1992, trú xã Thuận Lợi, thành phố Đồng Nai đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai.

Công an kiểm tra nơi ở của Nguyễn Thị Kim Chi SN 1992, bắt chủ nhà - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Trước đó, vào ngày 17/7, từ tin báo của người dân, Công an xã Thuận Lợi kiểm tra, phát hiện bắt giữ 3 đối tượng trên đang sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà Chi.

Các đối tượng khai nhận, ma túy do Nguyễn Thanh Tuấn mang đến để cả nhóm sử dụng. Được biết, chồng của Nguyễn Thị Kim Chi cũng bị Công an xã Thuận Lợi bắt giữ vì liên quan đến ma túy vào ngày 11/1/2026.

Công an kiểm tra nơi ở của Nguyễn Thị Kim Chi SN 1992, bắt chủ nhà - Ảnh 2.

Các đối tượng Thành, Chi, Tuấn (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã tiếp nhận hồ sơ vụ án để xử lý theo quy định.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân hãy chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; Tuyệt đối không sử dụng trái phép chất ma túy dưới mọi hình thức; Không tàng trữ, mua bán, vận chuyển hoặc chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy...

Công an kiểm tra nơi ở của Nguyễn Thị Kim Chi SN 1992, bắt chủ nhà - Ảnh 3.

Các mức xử phạt liên quan đến ma tuý theo quy định hiện hành (Ảnh được tạo bởi AI).

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