HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công an kiểm tra một căn nhà lúc 8 giờ sáng, bắt giữ Ngô Kim Tuấn SN 1986

Duy Anh
|

Quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện đối tượng có dấu hiệu liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 27/7, Công an phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng cho biết vừa ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Ngô Kim Tuấn (SN 1986, trú địa phương) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào lúc 8 giờ ngày 24/7, qua công tác nắm tình hình, rà soát địa bàn và xác minh các dấu hiệu nghi vấn, Công an phường Hòa Khánh kiểm tra một căn nhà tại tổ dân phố Khánh Sơn 1.

Đối tượng Ngô Kim Tuấn (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện nhiều dấu hiệu liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Qua đấu tranh, Ngô Kim Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo Công an phường Hòa Khánh, để phục vụ công tác điều tra, xác minh và củng cố hồ sơ vụ án, đến nay thông tin vụ việc mới được công bố.

Việc phát hiện, bắt giữ đối tượng là kết quả của quá trình chủ động nắm tình hình, bám sát địa bàn và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, góp phần giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Thời gian tới, Công an phường Hòa Khánh sẽ tiếp tục tăng cường đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, đồng thời kêu gọi người dân tích cực phối hợp, cung cấp thông tin để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Ra quyết định khởi tố Bùi Trung Hiếu SN 1992 và 2 nhân viên quán bia
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

báo công an

Tin nóng trong ngày

TP Đà Nẵng

công an đà nẵng

khám xét nơi ở

tạm giữ hình sự

bắt khẩn cấp

Hay độc lạ

báo dân trí

VnExpress

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

01:04
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại