Ra quyết định khởi tố Bùi Trung Hiếu SN 1992 và 2 nhân viên quán bia

Các đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến ma túy.

Ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra, xử lý về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào khoảng 1 giờ 15 phút ngày 23/7, lực lượng công an tiến hành kiểm tra tại của một quán bia trên địa bàn, phát hiện 3 đối tượng gồm: Đỗ Công Tiến (sinh năm 2001, trú tổ dân phố số 10, phường Âu Lâu), Bùi Quang Huy (sinh năm 1991, trú tổ dân phố Hồng Hà 2, phường Yên Bái) và Bùi Ngọc Hải (sinh năm 1996, trú tổ dân phố Hồng Hà 9, phường Yên Bái) cùng tỉnh Lào Cai có biểu hiện tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị bắt giữ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (từ trái sang phải): Bùi Ngọc Hải, Bùi Quang Huy, Đỗ Công Tiến (Ảnh: Công an Lào Cai).

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Kết quả test nhanh cũng cho thấy cả 3 đối tượng đều dương tính với chất ma túy và thuộc diện nghi nghiện.

Quá trình đấu tranh các đối tượng khai nhận: Huy và Hải là nhân viên quán bia, còn Tiến đến quán chơi.

Khoảng 00 giờ 00 ngày 23/7, cả 3 rủ nhau mua 4 viên ma túy tổng hợp (thường gọi là "ngựa") với giá 500.000 đồng từ Bùi Trung Hiếu (sinh năm 1992, trú tại tổ dân phố Hồng Hà 3, phường Yên Bái). Sau khi nhận ma túy, các đối tượng mang về phòng ngủ của quán để cùng sử dụng.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an triệu tập đối tượng Bùi Trung Hiếu đến cơ quan Công an để làm việc. Test nhanh ma túy đối với đối tượng Bùi Trung Hiếu dương tính với ma túy. Quá trình đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can đối với Đỗ Công Tiến, Bùi Quang Huy, Bùi Ngọc Hải về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; khởi tố bị can, tạm giam đối với Bùi Trung Hiếu về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.