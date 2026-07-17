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Công an kiểm tra khu vực hồ điều hòa lúc hơn 22 giờ đêm, 4 người đàn ông bị khởi tố

Duy Anh
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Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng xã định, các đối tượng đã có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại khu vực bờ hồ điều hòa Bình Lãng.

Ngày 16/7, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin, qua công tác rà soát, quản lý các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy trên địa bàn. Công an xã Thạch Hà đã kịp thời phát hiện, đấu tranh, làm rõ một nhóm đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào ngày 28/6, trong quá trình rà soát, Công an xã Thạch Hà đã triệu tập Đoàn Văn Hoàng (SN 1996, trú thôn 5, xã Thạch Hà) đến làm việc. Qua test nhanh, Hoàng có kết quả dương tính với chất ma túy.

Công an kiểm tra khu vực hồ điều hòa lúc hơn 22 giờ đêm, 4 người đàn ông bị khởi tố - Ảnh 1.

Các đối tượng liên quan (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ việc, Công an xã Thạch Hà chủ trì, phối hợp với Công an phường Bắc Hồng Lĩnh xác minh, làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của 4 đối tượng gồm: Lê Hồng Chung (SN 1997), Phan Đình Công (SN 1993), cùng trú tổ dân phố 7, phường Bắc Hồng Lĩnh; Đoàn Văn Hoàng (SN 1996, trú thôn 5, xã Thạch Hà) và Nguyễn Khắc Toàn (SN 1989, trú xã Toàn Lưu).

Kết quả điều tra xác định, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 26/6, các đối tượng đã tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại khu vực bờ hồ điều hòa Bình Lãng, thuộc tổ dân phố 7, phường Bắc Hồng Lĩnh. Qua kiểm tra, cả 4 đối tượng đều dương tính với chất Ma tuý Methamphetamine.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an kiểm tra khu vực hồ điều hòa lúc hơn 22 giờ đêm, 4 người đàn ông bị khởi tố - Ảnh 2.

Các mức xử phạt liên quan đến ma tuý theo quy định hiện hành.

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