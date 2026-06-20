Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân thận trọng khi tham gia các hình thức "hụi, họ" sau khi nhiều vụ đổ vỡ dây hụi xảy ra tại các địa phương, gây thiệt hại lớn về tài sản và phát sinh tranh chấp.

Công an TP Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn từ hoạt động "hụi, họ, biêu, phường" và khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi tham gia các hình thức huy động tài chính mang tính tự phát.

Theo Công an TP Hà Nội, "hụi, họ, biêu, phường" là hình thức tương trợ tài chính đã tồn tại từ lâu trong đời sống xã hội và được pháp luật quy định. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tại nhiều địa phương trên cả nước đã xảy ra không ít vụ đổ vỡ dây hụi, gây thiệt hại lớn về tài sản, phát sinh tranh chấp và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

Thực tế cho thấy, phần lớn người tham gia các dây hụi thường dựa trên mối quan hệ quen biết, tin tưởng trong họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp hoặc cộng đồng dân cư. Ban đầu, việc góp hụi và lĩnh hụi thường diễn ra đúng cam kết, tạo tâm lý yên tâm cho người tham gia.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn chủ quan giao số tiền lớn cho người khác quản lý mà không có các biện pháp bảo đảm cần thiết như hợp đồng, giấy tờ xác nhận hoặc tài sản bảo đảm. Khi chủ hụi mất khả năng thanh toán hoặc bỏ trốn, việc thu hồi tài sản gặp rất nhiều khó khăn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế gia đình và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự.

Để phòng ngừa rủi ro, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia các hình thức hụi, họ, góp vốn hoặc huy động tiền mang tính tự phát; không nên vì tin tưởng người quen hoặc mong muốn hưởng lợi nhuận cao mà giao số tiền lớn cho cá nhân khác quản lý.

Bên cạnh đó, người dân cần tìm hiểu kỹ năng lực tài chính, uy tín của người đứng ra tổ chức trước khi tham gia; lập đầy đủ giấy tờ, văn bản thỏa thuận và lưu giữ chứng từ giao dịch để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bản thân.

Cơ quan công an cũng lưu ý người dân cần nhận thức rõ rằng không có hình thức đầu tư hoặc huy động vốn nào chỉ mang lại lợi nhuận mà không tiềm ẩn rủi ro.

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc có dấu hiệu chủ hụi mất khả năng thanh toán, người dân cần bình tĩnh, chủ động thu thập các tài liệu, giấy tờ, chứng từ liên quan để làm căn cứ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Đồng thời, người dân không nên nghe theo các thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội; không tụ tập đông người, gây mất an ninh, trật tự hoặc có các hành vi cực đoan nhằm gây áp lực đối với cá nhân liên quan.

Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc có nguy cơ xảy ra đổ vỡ dây hụi, họ, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết theo quy định.

Theo Công an TP Hà Nội, việc nâng cao cảnh giác và tìm hiểu kỹ thông tin trước khi tham gia các hoạt động góp vốn, huy động tài chính là cách tốt nhất để bảo vệ tài sản của bản thân và gia đình, đồng thời góp phần giữ gìn ổn định an ninh, trật tự tại địa phương.