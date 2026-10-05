Công an Hà Nội truy tìm Vũ Thúy Quỳnh (SN 1984)

Ngày 5/10, Công an Hà Nội đã phát thông báo truy tìm đối tượng Vũ Thúy Quỳnh liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội tiến hành xác minh, giải quyết đơn tố giác của anh K.N.K (Trú tại: Kiến Hưng, TP Hà Nội) tố giác Vũ Thúy Quỳnh (SN: 1984; Nơi thường trú: số 18 Trần Cao Vân, phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 59,8 tỷ đồng thông qua việc làm thủ tục gộp 02 phần đất lưu không, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tiếp giáp vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình anh K.N.K và anh T.Q.H xảy ra vào khoảng năm 2022 tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Căn cứ tài liệu xác minh, ngày 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Vũ Thúy Quỳnh (Ảnh: Công an Hà Nội).

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra chưa xác định được đối tượng Vũ Thúy Quỳnh đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội ra Quyết định truy tìm đối tượng trên.

Nếu phát hiện đối tượng Vũ Thúy Quỳnh ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội (Điều tra viên Cao Văn Huy, SĐT: 0984.681.696), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.



