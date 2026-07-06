Công an gửi thông báo 'nóng' đến những người hay mua hàng online

Nếu không cảnh giác, người dân có thể vô tình trở thành mắt xích trong các đường dây tội phạm.

Thời gian gần đây, lực lượng Công an trên cả nước liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ việc các đối tượng lợi dụng hoạt động của các đơn vị bưu chính, chuyển phát nhanh, giao hàng công nghệ (shipper) để vận chuyển trái phép chất ma túy. Đây là phương thức, thủ đoạn phạm tội mới, tinh vi, gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh của các cơ quan chức năng.

Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin mã hóa hoặc các nền tảng thương mại điện tử để trao đổi, mua bán ma túy. Sau khi thống nhất giao dịch, đối tượng ngụy trang ma túy trong các kiện hàng, bưu phẩm, hàng hóa thông thường như thực phẩm, mỹ phẩm, quần áo, đồ điện tử, thuốc lá điện tử, thực phẩm chức năng, đồ chơi trẻ em... rồi gửi qua các dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh hoặc thuê shipper giao nhận hàng.

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng thường sử dụng thông tin giả, sim điện thoại không chính chủ, địa chỉ nhận hàng không rõ ràng hoặc yêu cầu giao nhận tại các khu vực công cộng, nơi đông người, chung cư, nhà trọ, bến xe, điểm tập kết hàng hóa. Nhiều trường hợp đối tượng không trực tiếp nhận hàng mà thuê người khác nhận thay hoặc lợi dụng người giao hàng không biết bên trong chứa chất ma túy để vận chuyển.

Đáng chú ý, một số đối tượng còn chia nhỏ lượng ma túy thành nhiều gói hàng khác nhau, gửi ở nhiều địa điểm, thời gian khác nhau nhằm đối phó với sự kiểm tra của cơ quan chức năng. Khi phát hiện có dấu hiệu nghi vấn, các đối tượng sẵn sàng từ bỏ hàng hóa, cắt liên lạc để tránh bị truy xét.

Cảnh báo thủ đoạn lợi dụng dịch vụ bưu điện, chuyển phát nhanh, shipper để vận chuyển trái phép chất ma túy

Trước tình hình trên, Phòng CSĐTTP về ma tuý Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát nhanh, đơn vị cung cấp dịch vụ giao hàng công nghệ và người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy và quản lý hoạt động bưu chính, vận tải hàng hóa.

Các đơn vị kinh doanh dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh cần tăng cường kiểm tra, giám sát quy trình tiếp nhận, vận chuyển hàng hóa; thực hiện xác thực đầy đủ thông tin người gửi, người nhận; chú ý các kiện hàng có dấu hiệu bất thường như không rõ nguồn gốc, thông tin không chính xác, đóng gói nhiều lớp, phát sinh mùi lạ hoặc người gửi có biểu hiện nghi vấn.

Đối với đội ngũ shipper, nhân viên giao nhận hàng hóa cần nâng cao ý thức trách nhiệm, không nhận vận chuyển các gói hàng không rõ nguồn gốc, không rõ người gửi; kịp thời báo cho cơ quan Công an khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến ma túy hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Người dân cần cảnh giác với các lời mời vận chuyển hàng hóa, nhận hàng hộ, giao hàng thuê có mức thù lao cao bất thường; tuyệt đối không tiếp tay, tham gia hoặc vô tình trở thành mắt xích trong các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.