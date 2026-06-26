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Công an điều tra về số tiền 2 triệu đồng: Lê Văn Diễn SN 1986 bị bắt tạm giam

Duy Anh
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Theo hồ sơ vụ án, do không có tiền tiêu xài, lười lao động nên ngày 24/5, Lê Văn Diễn đã thực hiện hành vi trộm cắp số tiền 2 triệu đồng của một người phụ nữ.

Ngày 24/6, Công an xã An Qui cho biết vừa phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Diễn (sinh năm 1986, cư trú ấp An Định, xã An Qui, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi can tội trộm cắp tài sản.

Cơ quan Công an thi hành các quyết định đối với Lê Văn Diễn (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Theo hồ sơ vụ án, do không có tiền tiêu xài, lười lao động nên ngày 24/5, Lê Văn Diễn đã thực hiện hành vi trộm cắp số tiền 2 triệu đồng của bà Đ.T.M.A (cư trú ấp An Bình, xã An Qui).

Đáng chú ý, trước đó Lê Văn Diễn đã bị Tòa án nhân dân khu vực 1 tỉnh Đồng Tháp tuyên án 01 năm về tội trộm cắp tài sản, đang trong thời hạn chờ thi hành án thì tiếp tục phạm tội.

Hiện vụ việc được cơ quan Công an tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

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