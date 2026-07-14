Công an điều tra số vàng và 70 triệu đồng trong một chiếc vali: Nguyễn Công Đào SN 1991 bị bắt

Chỉ sau chưa đầy 24 giờ điều tra, truy xét, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ Nguyễn Công Đào, thu hồi toàn bộ số tiền, vàng bị trộm cắp.

Ngày 13/7, Công an tỉnh Bắc Binh thông tin, chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi tiếp nhận thông tin về vụ trộm cắp số lượng lớn tiền và vàng tại một hộ dân trên địa bàn phường Việt Yên, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Công an phường Việt Yên, Phòng Kỹ thuật hình sự và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng xác định đối tượng gây án, thu hồi toàn bộ tài sản bị chiếm đoạt.

Trước đó vào ngày 11/7, Công an phường Việt Yên tiếp nhận thông tin về vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại một hộ dân thuộc tổ dân phố Bích Sơn. Tài sản bị chiếm đoạt gồm 70 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều vàng trang sức có giá trị.

Tang vật Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thu giữ (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Sau khi tiếp nhận thông tin, các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập, đánh giá dấu vết; rà soát hệ thống camera an ninh; xác minh nhân chứng, phương tiện và các đối tượng nghi vấn liên quan.

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng cùng việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn, Cơ quan Công an đã xác định Nguyễn Công Đào, sinh năm 1991, trú tại xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh, là đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 06 giờ 45 phút ngày 11/7, Nguyễn Công Đào điều khiển xe mô tô đến địa bàn phường Việt Yên với mục đích tìm kiếm những gia đình có sơ hở trong quản lý tài sản để trộm cắp.

Trước khi gây án, Đào tháo biển kiểm soát xe mô tô, chuẩn bị găng tay và lựa chọn thời điểm sáng sớm, khi khu dân cư vắng người qua lại. Phát hiện một ngôi nhà khóa cửa bên ngoài, nhận định không có người ở nhà, đối tượng để xe tại một bãi đất cách hiện trường rồi đi bộ tiếp cận, trèo qua tường rào và đột nhập vào trong qua cửa khu vực bếp không khóa.

Sau khi vào được bên trong, Đào lục soát nhiều phòng ngủ để tìm kiếm tài sản. Phát hiện một chiếc vali có khóa, đối tượng lấy dao tại khu vực bếp, rạch vali rồi chiếm đoạt 70 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều vàng trang sức, gồm nhẫn, vòng kiềng và lắc đeo tay.

Để che giấu hành vi phạm tội và gây khó khăn cho công tác truy xét, sau khi chiếm đoạt tài sản, Đào lấy một chiếc áo sơ mi của gia đình bị hại mặc vào nhằm thay đổi đặc điểm nhận dạng, sử dụng ô che người khi rời khỏi hiện trường.

Trên đường tẩu thoát, đối tượng vứt bỏ dao, áo, ô và găng tay; khi về nơi ở thì lắp lại biển kiểm soát xe mô tô, chia số vàng thành nhiều phần rồi cất giấu tại tủ quần áo, cốp xe và ví cá nhân. Đào còn đưa cho người thân 10 triệu đồng và nói là tiền công lao động nhằm che giấu nguồn gốc số tiền.

Nguyễn Công Đào là đối tượng có nhân thân xấu, đã nhiều lần bị xử lý hình sự về tội "Trộm cắp tài sản".

Năm 2010, Đào bị Tòa án nhân dân huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh xử phạt 06 tháng tù; năm 2020 bị Tòa án nhân dân huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang xử phạt 03 năm 06 tháng tù; năm 2023 tiếp tục bị Tòa án nhân dân thành phố Bắc Ninh xử phạt 27 tháng tù, đều về tội "Trộm cắp tài sản".

Mặc dù đã nhiều lần bị xử lý trước pháp luật, đối tượng không lấy đó làm bài học để tu dưỡng, rèn luyện mà tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Mặc dù đối tượng đã có sự chuẩn bị trước và sử dụng nhiều thủ đoạn che giấu hành vi, song bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng tinh thần đấu tranh quyết liệt của lực lượng Công an, toàn bộ phương thức, thủ đoạn phạm tội đã nhanh chóng bị làm rõ. Trước những tài liệu, chứng cứ khách quan do Cơ quan Cảnh sát điều tra thu thập được, Nguyễn Công Đào không thể chối cãi, buộc phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét, thu giữ toàn bộ số vàng bị chiếm đoạt, số tiền còn lại cùng các vật chứng có liên quan.

Đến nay, toàn bộ tài sản bị chiếm đoạt trong vụ án đã được thu hồi để phục vụ công tác điều tra và trao trả cho người bị hại theo quy định.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Công Đào để tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.