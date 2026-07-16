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Công an điều tra số tiền giao dịch hơn 710 tỷ đồng, bắt đối tượng "tổng đại lý" Lê Tuấn Minh SN 1996

Duy Anh
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Các đối tượng trong đường dây đã lôi kéo nhiều người ở các tỉnh, thành trong toàn quốc tham gia cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch rất lớn.

Ngày 16/7, Bộ Công an thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình vừa chủ trì, phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ tổ chức đấu tranh, triệt xóa đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá tại địa bàn tỉnh Ninh Bình và các tỉnh, thành phố trên cả nước với tổng số tiền giao dịch hơn 710 tỷ đồng; bắt giữ 5 đối tượng.

5 đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Tuấn Minh, sinh năm 1996; Phạm Duy Long, sinh năm 1995 (cùng trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình); Trần Việt Thắng, sinh năm 1996; Đỗ Hải Đăng, sinh năm 1993 (cùng trú phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) và Phạm Quốc Hiền, sinh năm 1977, trú tại số 42, đường số 4, Trung tâm hành chính Dĩ An, phường Dĩ An, thành phố Hồ Chí Minh.

Công an điều tra số tiền giao dịch hơn 710 tỷ đồng, bắt đối tượng "tổng đại lý" Lê Tuấn Minh SN 1996 - Ảnh 1.

Các đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Bộ Công an)

Kết quả điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình xác định, Lê Tuấn Minh là đối tượng “tổng đại lý”, cấp tài khoản cho các “đại lý” để chia cắt làm nhiều tài khoản đánh bạc cho các “con bạc” trong và ngoài tỉnh Ninh Bình tham gia cá độ các trận bóng đá nhằm thu lợi bất chính.

Các đối tượng đã lôi kéo nhiều người ở các tỉnh, thành trong toàn quốc tham gia cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch là 710.400.000.000 đồng.

Trong dịp diễn ra World Cup 2026 (từ ngày 11/6/2026 đến khi bị bắt), số tiền các đối tượng sử dụng cá cược trên các website cá độ bóng đá khoảng 145 tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thành công của vụ án đã tiếp tục góp thêm một chiến công xuất sắc của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình trong thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh về mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đặc biệt tập trung triệt xóa các đường dây đánh bạc và cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra Worldcup 2026.

Tính từ ngày diễn ra World Cup 2026 đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã chủ trì, phối hợp đấu tranh, triệt xóa 3 đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng; bắt giữ, truy tố 21 đối tượng với tổng số tiền giao dịch đánh bạc gần 2.000 tỷ đồng.

Công an triệu tập Nguyễn Thị Thùy Duyên SN 1994 và chồng để điều tra về số tiền giao dịch 8 tỷ đồng


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